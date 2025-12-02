Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi yrittäjyyden professori Mikko Rönkkö haluaa panostaa opetuksen laatuun ja tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa syyskuussa yrittäjyyden professorina aloittanut Mikko Rönkkö haluaa haastaa itsensä opettajana ja opettamisen kehittämisessä. Tutkimuksen puolella hän on keskittynyt määrälliseen yrittäjyystutkimukseen. Tekoälyä monipuolisesti opetuksessaan ja tutkimuksessaan hyödyntävällä Rönköllä on myös vankkaa kokemusta yrittäjyydestä.
Mikko Rönköllä on ollut näkyvä rooli opetuksen kehittämisessä tiedekuntatasolla ja yrittäjyyden kvantitatiivisen metodiopetuksen kehittämisen osalta myös kansainvälisesti. Hän haluaa panostaa opetuksen laatuun ja haastaa itsensä opettajana ja opettamisen suunnittelemisessa ja kehittämisessä.
- Opettamisessa on hienoa, että se pakottaa itseni opettelemaan asiat todella hyvin. Etenkin pienemmillä kursseilla on myös kiva huomata, kun opiskelijat ovat oppineet asioita, ja saan siitä positiivista palautetta, kertoo Rönkkö.
- Jos ei tykkää opettaa, silloin pitää miettiä, onko oikealla alalla. Opettamisesta pitää tykätä aidosti.
- Haluan myös nähdä, että kädenjälkeni näkyy muuallakin perusopetuksessa kuin International Business and Entrepreneurship -ohjelmassa. Yrittäjyystietämystä voisi olla yliopiston tasolla enemmänkin, sanoo Rönkkö.
Vuorovaikutteista, generatiivista tekoälyä hyödyntävää opetusta
Rönkkö on vahva asiantuntija verkkovälitteisessä ja tekoälyä hyödyntävässä opetuksessa. Hän on saanut paljon kiitosta opetuksen vuorovaikutteisuudesta ja dynaamisuudesta sekä laadukkaista ja monipuolisista opetusmateriaaleista.
- Omista opiskelukokemuksistani poiketen, jolloin professorit pitivät kalvosulkeisia, haluan tarjota opiskelijoilleni aktivoivaa opetusta.
Rönkön omalla, etenkin tutkimusmenetelmäsisältöjä tarjoavalla, YouTube-kanavalla lähes 11 000 seuraajaa ja videoilla yhteensä 1,2 miljoonaa katselukertaa. Tavoitteena on 100 000 seuraajaa.
- Oman opetuksen ja materiaalien pitää olla niin laadukkaita, että ne pystyy julkaisemaan ja seisomaan niiden takana. Haluan haastaa itseni opettajana, enkä vain pyöritellä samoja vanhoja kalvoja vuodesta toiseen, toteaa Rönkkö.
Kansainvälistä määrällistä yrittäjyystutkimusta
Rönkkö on keskittynyt tutkimuksessaan määrälliseen yrittäjyystutkimukseen. Hän on työskennellyt urallaan useissa Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa. Seuraavat kolme vuotta menevät tiiviisti vuonna 2024 alkaneen Solutions to methodology crisis in quantitative business research -tutkimushankkeen parissa.
- Muita tutkimusaiheitani ovat esimerkiksi tekoäly ja yrittäjyys, jossa selvitetään, onko tekoäly yrityksissä enemmän laatu- vai innovaatiotyökalu, sekä yrittäjän hyvinvointi ja yritysten kasvuhalu.
Rönkkö toimii apulaistoimittajana (associate editor) Organization Research Methods -julkaisussa ja Consortium for the Advancement of Research Methods and Analysis -organisaatiossa. Kansainvälisesti verkostoituneelle tutkijalle on myönnetty myös useita tunnustuksia kuten esimerkiksi Academy of Management Best Paper -palkinto Organizational Research Methods - 2022 Best Quantitative Article of the Year.
- Mielestäni tutkimusaiheiden pitää lähteä omista mielenkiinnon kohteista. Olen ehkä vähän liiaksikin keskittynyt isomman tutkimusagendan sijaan sellaisiin tutkimuksiin, joita on hauska tehdä.
Tekoälyn hyödyntäminen auttaa paljon
Rönkkö hyödyntää tekoälyä opetuksen lisäksi tutkimuksessa esimerkiksi omien tekstiensä editoimisessa.
- Ei tekoäly tietenkään mikään silver bullet ole, mutta arvioisin, että tuotan vuosittain yhden artikkelin enemmän hyödyntämällä tekoälyä.
- Kannattaa aina miettiä iso juttu ja palastella se sen mukaan, mitä teet tekoälyllä ja mitä itse. Esimerkiksi kuvaajien tekemisessä tekoäly on oiva apu. Samoin tekoälyn hallusinoimat keksityt lähteet eivät ole hyödyttömiä, sillä niiden avulla voi löytää termejä, joilla voi jatkaa hakemista, vinkkaa Rönkkö.
Rohkaisua yrittäjyyttä harkitseville
Tuoreella yrittäjyyden professorilla on kokemusta myös yrittäjänä toimimisesta, hän on perustanut opiskelija-aikoinaan kolme yritystä. Merkittävimpänä näistä hän nostaa vuonna 2004 perustamansa aTalent Recruiting -henkilöstörekrytointiyrityksen, jonka asiakkaina ovat olleet esimerkiksi Nokia, Accenture ja Neste.
- Yrittäjyydessä vaikeinta on päästä sen yli, että sinusta on yrittäjäksi. Sanoisin, että kuka vain voi perustaa yrityksen. Itsensä työllistävän tai lisätuloja tuottavan yrityksen perustaminen ei ole hankalaa, rohkaisee Rönkkö.
Mikko Rönkkö on väitellyt tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2014. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa ensin IT-tiedekunnassa vuosina 2016–2019 ja kauppakorkeakoulussa vuoden 2019 lopusta lähtien. Yrittäjyyden professorina hän aloitti 1.9.2025.
Lisätietoja:
Mikko Rönkkö
mikko.ronkko@jyu.fi
040 805 3177
Yhteyshenkilöt
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
