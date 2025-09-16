Elenian uudet sähköverkkoinvestoinnit tuovat työtä laajalti
Sähköverkkoyhtiö Elenia on tehnyt uudet urakoinnin puitesopimukset säävarman sähköverkon rakentamisesta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vuodet 2026-2027 kattavat sopimukset sisältävät lisäksi kaksi optiovuotta. Urakointisopimusten yhteisarvo on yli 65 miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Elenian verkkoinvestoinnit parantavat sähkönjakelun varmuutta ja työllistävät maakunnissa urakointiyhtiöissä kaikkiaan 140–150 henkilötyövuotta vuosittain.
”Parannamme investoinneilla merkittävästi sähkön toimitus- ja huoltovarmuutta, mahdollistamme kasvavan sähkönkulutuksen liittämisen verkkoon sekä vahvistamme kriittistä infrastruktuuria yhteiskunnan tarpeisiin”, kertoo hankintojen ja rakennuttamisen yksikönpäällikkö Jukka Laakso.
Elenian sähköverkkoalue Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on jaettu urakka-alueisiin. Kahdelle ensimmäiselle sopimusvuodelle on yhtiön suunnitelmissa noin 70 rakennusprojektia. Vuosina 2026–2027 on rakennettavaksi tulossa yli 1 600 kilometriä maakaapeliverkkoa ja yli 700 puistomuuntamoa. Samalla maisemasta jää pois noin 20 000 vanhaa sähköpylvästä, jotka hyödynnetään kierrätyksellä eri tavoin.
Laajalle urakoitsijaverkostolle töitä
Rakentamisen kumppaneiksi Elenia on valinnut seitsemän urakoitsijaa: Enerke Oy, KNK Networks, Eltel Networks Oy, Omexom, Veljekset Hemming Oy, Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy ja Telog Oy. Hankinta toteutettiin erityisalojen hankintalakia noudattaen julkisena hankintana.
”Pitkät sopimukset mahdollistavat toiminnan kehittämisen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Olen todella tyytyväinen, että pystymme investoimaan sähkönjakelun uudistamiseen ja verkkomme kehittämiseen näin merkittävästi”, kertoo Laakso.
”Investoinnit tuovat maakuntiin merkittävän työllisyysvaikutuksen vahvistaen paikallista elinvoimaa. Kun huomioidaan urakointikumppanit ja niiden alihankinta, työllistävä vaikutus on noin 140–150 henkilötyövuotta vuosittain”, Laakso kiteyttää.
Elenia on uudistanut ikääntynyttä sähköverkkoa ja nostanut säävarman sähköverkon osuuden viimeisen reilun vuosikymmenen aikana yli 65 prosenttiin 77 000 kilometrin sähköverkossaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Laakso, Elenia, yksikönpäällikkö, hankinnat ja rakennuttaminen, p. 040 595
5366, jukka.laakso@elenia.fi
Kuvat
Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
