16 Hämeenmaan työntekijää saa itsenäisyyspäivän kunniamerkin

3.12.2025 14:20:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Tasavallan presidentti on jälleen myöntänyt itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä ansioituneille Suomen kansalaisille. Kunniamerkkien saajien joukossa on yhteensä 16 Osuuskauppa Hämeenmaan työntekijää.

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin (SVR Ar) saa:

Jari Heiskanen, jälkimarkkinointijohtaja, Nelipyörä

Suomen Leijonan ansioristin (SL Ar) saavat:

Marika Haavisto, hotellinjohtaja, Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Niina Toivonen, valikoima- ja vastuullisuuspäällikkö, Hämeenmaan konttori

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein (SVR M I kr) saavat:

Mikko Korpinen, myymäläpäällikkö, Sale Renko

Katariina Martikainen, johdon assistentti, Hämeenmaan konttori

Sami Nordenswan, myyntipäällikkö, Prisma Holma

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin (SVR M I) saavat:

Saila Aalto-Heikkinen, myyjä, S-market Jukola

Marjut Karhunen, vuoropäällikkö, ABC Nastola

Mika Pöysä, apulaismyyntipäällikkö, Prisma Riihimäki

Ilkka Vahtera, revenue manager, Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Suvi Vanhanen, tuoteryhmävastaava, S-market Sokos Lahti

Suomen Valkoisen Ruusun mitalin (SVR M) saavat:

Hanna Aho, tuoteryhmävastaava, S-market Forssa

Leila Perkiö, myyjä, S-market Vääksy

Katja Streng, myyjä, S-market Heinoska

Kati Sulander, myyjä, S-market Goodman

Tuulevi Tammisto, myyjä, S-market Harvialantie

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

