16 Hämeenmaan työntekijää saa itsenäisyyspäivän kunniamerkin
Tasavallan presidentti on jälleen myöntänyt itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä ansioituneille Suomen kansalaisille. Kunniamerkkien saajien joukossa on yhteensä 16 Osuuskauppa Hämeenmaan työntekijää.
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin (SVR Ar) saa:
Jari Heiskanen, jälkimarkkinointijohtaja, Nelipyörä
Suomen Leijonan ansioristin (SL Ar) saavat:
Marika Haavisto, hotellinjohtaja, Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Niina Toivonen, valikoima- ja vastuullisuuspäällikkö, Hämeenmaan konttori
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein (SVR M I kr) saavat:
Mikko Korpinen, myymäläpäällikkö, Sale Renko
Katariina Martikainen, johdon assistentti, Hämeenmaan konttori
Sami Nordenswan, myyntipäällikkö, Prisma Holma
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin (SVR M I) saavat:
Saila Aalto-Heikkinen, myyjä, S-market Jukola
Marjut Karhunen, vuoropäällikkö, ABC Nastola
Mika Pöysä, apulaismyyntipäällikkö, Prisma Riihimäki
Ilkka Vahtera, revenue manager, Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Suvi Vanhanen, tuoteryhmävastaava, S-market Sokos Lahti
Suomen Valkoisen Ruusun mitalin (SVR M) saavat:
Hanna Aho, tuoteryhmävastaava, S-market Forssa
Leila Perkiö, myyjä, S-market Vääksy
Katja Streng, myyjä, S-market Heinoska
Kati Sulander, myyjä, S-market Goodman
Tuulevi Tammisto, myyjä, S-market Harvialantie
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli VormistoToimitusjohtajaOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 358 8336olli.vormisto@sok.fi
Minnastina MiettinenHenkilöstöjohtajaPuh:050 388 3063minnastina.miettinen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
