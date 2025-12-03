Komissio vahvistaa Euroopan taloudellista turvallisuutta uudella strategisella toimintamallilla
Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja esittivät tänään yhteisen tiedonannon taloudellisen turvallisuuden vahvistamisesta. Tiedonannossa luetellaan konkreettisia toimia, joilla EU:ta voidaan vahvistaa ja sen resilienssiä kasvattaa maailmantilanteessa, jossa unioniin kohdistuu yhä vakavampia ulkoisia taloudellisia uhkia. Samalla on kuitenkin tärkeää pysyä avoimena sekä panostaa kansainväliseen kauppaan ja investointeihin.
Tiedonannossa esitetään, miten EU tehostaa riskienhallintaa hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia välineitä. Jotta EU voi vahvistaa taloudellista turvallisuuttaan, sen täytyy hyödyntää olemassa olevia välineitä niiden alkuperäisestä tarkoituksesta riippumatta ja aloittaa käyttö tarvittaessa ennakoivasti.
Tiedonanto kuvastaa ajattelutavan muutosta: EU siirtyy reagoinnista ennakoivampaan ja järjestelmällisempään välineiden hyödyntämiseen. EU:n toimet ovat edelleen kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niillä puututaan tiettyihin suuren riskin tilanteisiin.
Komissio on arvioinut riskejä jäsenmaiden kanssa ja yksilöinyt sen pohjalta kuusi ensisijaista toimea:
- vähennetään tavaroihin ja palveluihin liittyviä strategisia riippuvuuksia
- houkutellaan turvallisia sijoituksia EU:hun
- tuetaan elinvoimaista puolustus- ja avaruusteollisuutta sekä muita kriittisiä teollisuudenaloja Euroopassa
- varmistetaan EU:n johtoasema kriittisissä teknologioissa
- suojataan arkaluonteiset tiedot
- suojellaan Euroopan kriittistä infrastruktuuria.
Välineiden koordinoitu ja strateginen käyttö
EU:n toimien vaikuttavuutta voidaan kasvattaa hyödyntämällä olemassa olevia välineitä strategisemmin ja koordinoidummin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevia uusia suuntaviivoja, taloudellisen turvallisuuden huomioimista kaupan suojatoimiin liittyvissä tutkimuksissa sekä EU:n riippuvuuksien vähentämiseen keskittyvien hankkeiden ensisijaista rahoittamista.
Parempi tilannetietoisuus
Komissio tehostaa riskienarviointia ja pyrkii parantamaan sekä tiedon keruuta jäsenmailta ja sidosryhmiltä että sen jakamista näiden tahojen kesken. Näin kaikilla on yhteinen ymmärrys taloudelliseen turvallisuuteen kohdistuvista riskeistä sekä siitä, miten ja milloin niitä torjutaan.
Kattavampi EU:n taloudellisen turvallisuuden välineistö
EU kehittää myös uusia välineitä, joilla EU:n taloudellisen turvallisuuden puutteita voidaan korjata. Uuteen tiedonantoon sisältyvistä lippulaivaehdotuksista esitetään tänään ensimmäinen eli ResourceEU. Sen tavoitteena on vähentää Euroopan liiallista riippuvuutta kriittisten raaka-aineiden ja puolijohteiden ulkomaisista toimittajista. Muiden aloitteiden valmistelu ja täytäntöönpano on vielä kesken. Näihin kuuluvat muun muassa SAFE-asetus, teollisuutta vauhdittava säädös, pilvipalveluja ja tekoälyä edistävä säädös, CHIPS 2.0 -säädös, nettonollateollisuutta koskeva säädös, kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös, start-up- ja scale-up-strategia sekä EU:n avaruusohjelmat.
