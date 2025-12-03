Komissio vahvistaa Euroopan taloudellista turvallisuutta uudella strategisella toimintamallilla

Tiedonannossa esitetään, miten EU tehostaa riskienhallintaa hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia välineitä. Jotta EU voi vahvistaa taloudellista turvallisuuttaan, sen täytyy hyödyntää olemassa olevia välineitä niiden alkuperäisestä tarkoituksesta riippumatta ja aloittaa käyttö tarvittaessa ennakoivasti.

Tiedonanto kuvastaa ajattelutavan muutosta: EU siirtyy reagoinnista ennakoivampaan ja järjestelmällisempään välineiden hyödyntämiseen. EU:n toimet ovat edelleen kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niillä puututaan tiettyihin suuren riskin tilanteisiin.

Komissio on arvioinut riskejä jäsenmaiden kanssa ja yksilöinyt sen pohjalta kuusi ensisijaista toimea:

vähennetään tavaroihin ja palveluihin liittyviä strategisia riippuvuuksia

houkutellaan turvallisia sijoituksia EU:hun

tuetaan elinvoimaista puolustus- ja avaruusteollisuutta sekä muita kriittisiä teollisuudenaloja Euroopassa

varmistetaan EU:n johtoasema kriittisissä teknologioissa

suojataan arkaluonteiset tiedot

suojellaan Euroopan kriittistä infrastruktuuria.

Välineiden koordinoitu ja strateginen käyttö

EU:n toimien vaikuttavuutta voidaan kasvattaa hyödyntämällä olemassa olevia välineitä strategisemmin ja koordinoidummin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevia uusia suuntaviivoja, taloudellisen turvallisuuden huomioimista kaupan suojatoimiin liittyvissä tutkimuksissa sekä EU:n riippuvuuksien vähentämiseen keskittyvien hankkeiden ensisijaista rahoittamista.

Parempi tilannetietoisuus

Komissio tehostaa riskienarviointia ja pyrkii parantamaan sekä tiedon keruuta jäsenmailta ja sidosryhmiltä että sen jakamista näiden tahojen kesken. Näin kaikilla on yhteinen ymmärrys taloudelliseen turvallisuuteen kohdistuvista riskeistä sekä siitä, miten ja milloin niitä torjutaan.

Kattavampi EU:n taloudellisen turvallisuuden välineistö

EU kehittää myös uusia välineitä, joilla EU:n taloudellisen turvallisuuden puutteita voidaan korjata. Uuteen tiedonantoon sisältyvistä lippulaivaehdotuksista esitetään tänään ensimmäinen eli ResourceEU. Sen tavoitteena on vähentää Euroopan liiallista riippuvuutta kriittisten raaka-aineiden ja puolijohteiden ulkomaisista toimittajista. Muiden aloitteiden valmistelu ja täytäntöönpano on vielä kesken. Näihin kuuluvat muun muassa SAFE-asetus, teollisuutta vauhdittava säädös, pilvipalveluja ja tekoälyä edistävä säädös, CHIPS 2.0 -säädös, nettonollateollisuutta koskeva säädös, kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös, start-up- ja scale-up-strategia sekä EU:n avaruusohjelmat.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_25_2889