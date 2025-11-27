BYD SEAL 6 DM-i ja SEAL 6 DM-i TOURING saivat viiden tähden Euro NCAP -turvallisuusluokituksen
BYD SEAL 6 DM-i ja sen SEAL 6 DM-i TOURING -farmarisisar ovat saavuttaneet viiden tähden turvallisuusluokituksen Euro NCAP -järjestön uusimmissa testituloksissa. Mallien saama luokitus vahvistaa entisestään autojen kattavia ominaisuuksia ja tekee niistä entistä houkuttelevampia vaihtoehtoja perheautoa etsiville asiakkaille tehokkuutensa ja pitkän toimintamatkansa ansiosta.
Euroopan tiukin riippumaton ajoneuvoturvallisuuden arviointi jakautuu neljään osa-alueeseen, ja SEAL 6 DM-i menestyi hyvin niissä kaikissa. Malli sai Euro NCAP:lta 92 prosentin kokonaisarvosanan aikuisten matkustajaturvallisuudessa, keräten maksimipisteet sekä sivuiskutestissä että vakavammassa sivutörmäyksessä pylvääseen. Lasten matkustajaturvallisuudessa auto ansaitsi 90 prosentin kokonaistuloksen, ansaiten maksimipisteet sekä etutörmäystestissä että sivuiskutestissä.
Testin kahdella muulla osa-alueella keskityttiin jalankulkijoiden turvallisuuteen ja turvallisuusavustinjärjestelmien toimintaan. Niissä SEAL 6 DM-i ja SEAL 6 DM-i TOURING saivat 84 prosentin ja 85 prosentin tulokset. Euro NCAP kiittää erikseen BYD:n kehittämiä kuljettajan avustinjärjestelmiä, kuvaillen niitä "erinomaisiksi".
"Emme koskaan tee kompromisseja turvallisuuden suhteen. Tuorein viiden tähden turvallisuusluokitus Euro NCAP:lta on taas yksi todiste siitä, miten lähestymistapamme tuottaa erinomaisia tuloksia asiakkaillemme. SEAL 6 DM-i:n ja SEAL 6 DM-i TOURING:n ostajat voivat olla varmoja, että he eivät hanki vain tehokasta ja käytännöllistä ajoneuvoa, jossa on erinomainen sähköinen toimintamatka ja yli 1 500 km:n yhdistetty toimintamatka. He saavat myös auton, jonka sydämeen kuuluu kattavat turvallisuus- ja suojausominaisuudet, sekä useita jännittäviä teknologioita, joista he voivat nauttia jokaisella ajokerralla. Tämä on jälleen loistava esimerkki siitä, kuinka BYD tuo innovaatioita kuluttajien ulottuville”, yhtiön varatoimitusjohtaja Stella Li kertoo.
SEAL 6 DM-i:n tulos on jo yhdeksäs viiden tähden Euro NCAP -luokitus, jonka BYD on saavuttanut tultuaan Euroopan henkilöautomarkkinoille vuonna 2022. Viimeksi tämän vuoden syyskuussa DOLPHIN SURF -malli ylsi samaan, ja aiemmin viiden tähden arvosanan ovat saaneet myös DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG ja SEALION 7.
Syyskuussa Euroopassa myyntiin saapuneet SEAL 6 DM-i ja SEAL 6 DM-i TOURING -mallit tuovat Super Hybrid DM -teknologian nyt myös sedan- ja farmarimarkkinoille. SEAL 6 DM-i tarjoaa jopa 105 kilometrin täyssähköisen toimintamatkan, ja sen yhdistetty toimintamatka täydellä tankilla ja latauksella on jopa 1505 kilometriä.
SEAL 6 DM-i TOURING -mallissa on puolestaan jopa 1535 litran tavaratila. Sen toimintamatka pelkällä sähköllä on 100 kilometriä ja yhdistetty toimintamatka on jopa 1350 kilometriä. Molemmat mallit sisältävät runsaasti BYD:n tunnettuja ja hyödyllisiä teknologioita, kuten V2L (Vehicle-to-Load) -toiminnon ulkoisten laitteiden virransyöttöön, NFC-toiminnon sekä 12,8 tai 15,6 tuuman infotainment-kosketusnäytöt.
Tietoa BYD:stä
BYD on monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy hyödyntämään teknologisia innovaatioita paremman elämän puolesta. Vuonna 1995 ladattavien akkujen valmistajan perustettu BYD toimii nyt monialaisesti kattaen autot, raideliikenteen, uuden energian ja elektroniikan. Sillä on yli 30 teollisuuspuistoa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa, Unkarissa ja Intiassa. BYD tarjoaa päästöttömiä energiaratkaisuja energian tuotannosta ja varastoinnista sen eri sovellutuksiin. Näin BYD vähentää osaltaan maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen uuden energian ajoneuvoja on kuudella mantereella, sadassa maassa ja yli 400 kaupungissa. BYD on listautunut Hongkongin ja Shenzhenin pörsseihin. Se tunnetaan Fortune Global 500 -yrityksenä, joka tavoittelee vihreämpää maailmaa innovaatioiden avulla. Lisätietoa osoitteesta www.bydglobal.com.
