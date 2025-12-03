Uusia junavuoroja Kuopioon joulukuussa

Junaliikenteen suosio matkustamisen muotona kasvaa entisestään: viime vuoteen verrattuna vapaa-ajan matkustaminen on kasvanut jopa 9 prosenttia ja opiskelijoiden osuus asiakaskunnasta on kasvanut 7 prosenttia. Myös työmatkojen määrä on kasvussa.

VR lisää uusia junavuoroja Kuopion reitille asiakaskysynnän perusteella kysytyimmille ajankohdille. Uudet vuorot lisäävät vaihtoehtoja tuoden lisää joustavuutta ja mukavuutta matkantekoon Helsingin ja Kuopion välillä.

Kuopion reitillä tullaan liikennöimään 14.12.2025 lähtien kahdeksan uutta lähtöä Kouvolan ja Mikkelin sekä Tampereen ja Jyväskylän kautta perjantain ja sunnuntain välillä.

perjantaisin ja sunnuntaisin Helsingistä Kuopioon klo 9.30 Kouvolan ja Mikkelin kautta

lauantaisin Helsingistä Kuopioon klo 15.24 Kouvolan ja Mikkelin kautta

perjantaista sunnuntaihin Kuopiosta Helsinkiin klo 13.00 Kouvolan ja Mikkelin kautta (2.2.2026 alkaen myös maanantaisin)

lauantaisin Helsingistä Kuopioon klo 12.00 Tampereen ja Jyväskylän kautta

sunnuntaisin Kuopiosta Helsinkiin klo 10.06 Tampereen ja Jyväskylän kautta (2.2.2026 alkaen myös lauantaisin)

Joulukuussa liikenteensä aloittavien junavuorojen lisäksi aikataulutarjontaa tullaan täydentämään vielä 2. helmikuuta 2026 alkaen perjantaisin ja sunnuntaisin Helsingistä Kuopioon klo 15.24 Kouvolan kautta kulkevalla vuorolla.

”On hienoa, miten viikonloppujen ja vapaa-ajan matkustamisen suosio on kasvanut. Haluamme tarjota asiakkaillemme lisää vaihtoehtoja mukavalle ja vähäpäästöiselle tavalle matkustaa, ja olemme iloisia voidessamme kasvattaa vuorotarjontaamme näin merkittävästi vuodelle 2026”, kertoo VR:n kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Mikko Linderoos.

Kuopion lisäksi uusia vuoroja lisätään erityisesti itäradalle Joensuun reitille sekä Pendolino Plus -junien myötä Ouluun, josta yhteydet paranevat myös pohjoiseen Itä-Lapin lisävuorojen myötä. Uusien kaukoliikenteen junavuorojen lisäksi VR tekee yhdessä kuntien kanssa merkittäviä aikataulumuutoksia idän suunnan lähijunien ostoliikenteessä. Muutokset parantavat vaihtoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista erityisesti Helsinki–Lahti–Kouvola–Kotka-akselilla. Kaikki uudet vuorot löytyvät kootusti tästä ajankohtaisuutisesta.