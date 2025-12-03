Uusia junavuoroja Joensuuhun joulukuussa

Junaliikenteen suosio matkustamisen muotona kasvaa entisestään: viime vuoteen verrattuna vapaa-ajan matkustaminen on kasvanut jopa 9 prosenttia ja opiskelijoiden osuus asiakaskunnasta on kasvanut 7 prosenttia. Myös työmatkojen määrä on kasvussa.

VR lisää uusia junavuoroja Joensuun reitille asiakaskysynnän perusteella kysytyimmille ajankohdille. Uudet vuorot lisäävät vaihtoehtoja tuoden lisää joustavuutta ja mukavuutta matkantekoon Helsingin ja Joensuun välillä.

Joensuun reitillä tullaan liikennöimään 14.12.2025 lähtien kahdeksan uutta lähtöä Lappeenrannan ja Imatran kautta.

perjantaista sunnuntaihin Helsingistä Joensuuhun klo 12.14 (2.2.2026 alkaen myös torstaisin)

perjantaisin Helsingistä Joensuuhun klo 8.30 (2.2.2026 alkaen myös lauantaisin)

perjantaisin ja sunnuntaisin Joensuusta Helsinkiin klo 13.31

maanantaisin ja lauantaisin Joensuusta Helsinkiin klo 10.15 (2.2.2026 alkaen myös perjantaisin ja sunnuntaisin)



Lisäksi aamun ensimmäinen yhteys Joensuusta Helsinkiin siirtyy lähtemään tuntia aikaisemmin maanantaista lauantaihin. Jatkossa perille klo 8.40 saapuvalla junalla ehtii esimerkiksi Helsinkiin tai Helsinki-Vantaan lentokentälle aamuyhdeksäksi, mikä sujuvoittaa sekä työmatkustajien että lentomatkustajien kulkemista pääkaupunkiseudulle.

”On hienoa, miten viikonloppujen ja vapaa-ajan matkustamisen suosio on kasvanut. Haluamme tarjota asiakkaillemme lisää vaihtoehtoja mukavalle ja vähäpäästöiselle tavalle matkustaa, ja olemme iloisia voidessamme kasvattaa vuorotarjontaamme näin merkittävästi vuodelle 2026”, kertoo VR:n kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Mikko Linderoos.

Joensuun lisäksi uusia vuoroja kohdistuu erityisesti Kuopion reitille sekä Pendolino Plus -junien myötä Ouluun, josta yhteydet paranevat myös pohjoiseen. Uusien kaukoliikenteen junavuorojen lisäksi VR tekee yhdessä kuntien kanssa merkittäviä aikataulumuutoksia idän suunnan lähijunien ostoliikenteessä. Muutokset parantavat vaihtoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista erityisesti Helsinki–Lahti–Kouvola–Kotka-akselilla. Kaikki uudet vuorot löytyvät kootusti tästä ajankohtaisuutisesta.