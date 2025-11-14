Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Uuden kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto viivästyy – markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen hankintapäätöksen

3.12.2025 17:17:39 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Markkinaoikeus  kumosi Kaupunkiliikenteen kesäkuussa tekemän uuden kaupunkipyöräpalvelun tarjoajan valintaan liittyvän hankintapäätöksen.

Aarni Salomaa Kaupunkiliikenne Oy

Markkinaoikeus päätti 25.11. 2025 kumota Kaupunkiliikenteen tekemän uuden kaupunkipyöräpalvelun tarjoajan valintaan liittyvän hankintapäätöksen. Kaupunkiliikenne Oy päätti 5.6. valita kilpailutuksen voittajaksi Donkey Republic Admin Apsn.

- Seuraavaksi perehdymme tarkemmin markkinaoikeuden päätöksen perusteluihin ja harkitsemme etenemisvaihtoehtoja, kertoo Kaupunkiliikenteen toiminnanohjausyksikön johtaja Karoliina Rajakallio.

Nykyinen kaupunkipyöräpalvelu jatkaa ensi vuonna

Uusi seudullinen kaupunkipyöräpalvelu oli tavoitteena ottaa käyttöön vuonna 2026.  Markkinaoikeuden käsittely viivästyttää hankintaa. Jotta palveluun ei tule katkosta uuden järjestelmän hankinnan viivästyksenkään aikana, nykyistä kaupunkipyöräpalvelua oli jo aiemmin syksyllä päätetty jatkaa Helsingissä ja Espoossa. Samat kaupunkipyörät ovat siis asiakkaiden käytettävissä myös keväällä 2026 alkavalla pyöräilykaudella.

Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa. Vantaa on päättänyt, että Vantaan omaa kaupunkipyöräpalvelua ei jatketa. Syynä ovat kaupungin säästötoimet. Vantaa on kuitenkin edelleen mukana uuden seudullisen palvelun hankinnassa ja tekee mahdollisen päätöksen palvelun käyttöönotosta myöhempänä ajankohtana.

