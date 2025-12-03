Komissio esittelee kaksi mahdollista ratkaisua Ukrainan rahoitustarpeiden kattamiseksi vuosina 2026–2027
Komissio on tänään ehdottanut Ukrainan rahoitustarpeiden kattamiseksi vuosina 2026–2027 kahta ratkaisua, joilla voidaan vahvistaa Ukrainan taloudellista selviytymiskykyä Venäjän hyökkäyssodan aikana. Mahdollisina ratkaisuina ovat EU:n lainanotto tai sotakorvauslaina, jotka perustuvat viiteen säädösehdotukseen.
Venäjä ei edelleenkään osoita olevansa halukas sitoutumaan oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, joten Ukrainan resurssit ovat tiukilla. EU:n jatkuva tuki on siis entistäkin tärkeämpää.
Ehdotukset perustuvat vaihtoehtoihin, jotka komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti 17. marraskuuta 2025 sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto oli kehottanut komissiota esittämään vaihtoehtoja rahoitustueksi Ukrainalle ja jatkamaan keskusteluja jäsenmaiden kanssa.
Paketilla pyritään vastaamaan Ukrainan muuttuviin rahoitustarpeisiin tehokkaasti ja joustavasti. Venäjän hyökkäykset Ukrainaa ja sen infrastruktuuria vastaan ovat lisääntyneet voimakkaasti. Lisäksi hybridisodankäynnin hyökkäykset EU:n jäsenmaissa sekä EU:n ja Naton ilmatilan loukkaukset ovat yhä yleisempiä.
Ehdotetut ratkaisut
Komissio esittää säädösehdotuksissa kaksi mahdollista ratkaisua: EU:n lainanotto EU:n budjettia vastaan (”liikkumavara”) ja sotakorvauslaina, joka antaisi komissiolle valtuudet lainata käteisvaroja EU:n rahoituslaitoksilta, joissa on Venäjän keskuspankilta jäädytettyjä varoja.
Ehdotuksiin sisältyy useita suojatoimia, joilla suojellaan jäsenmaita ja rahoituslaitoksia mahdollisilta vastatoimilta Venäjällä ja laittomilta pakkolunastuksilta Venäjän ulkopuolella, erityisesti Venäjä-mielisillä lainkäyttöalueilla. Mahdollisen jäännösriskin kattamiseksi pakettiin sisältyy vahva solidaarisuusjärjestely, jota tuetaan kahdenvälisillä kansallisilla takauksilla tai EU:n budjetista. Ehdotukset ovat kaikilta osin EU:n ja kansainvälisen oikeuden mukaisia.
Paketti koostuu seuraavista:
-
ehdotus sotakorvauslainaa koskevaksi asetukseksi
-
ehdotus, jolla kielletään jäädytettyjen Venäjän keskuspankin varojen siirtäminen takaisin Venäjälle
-
kaksi ehdotusta, joilla otetaan käyttöön sotakorvauslainaa koskevat tärkeät suojatoimet, joilla suojellaan EU:n jäsenmaita ja rahoituslaitoksia mahdollisilta vastatoimilta
-
ehdotus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta, jotta Ukrainalle voidaan antaa lainaa EU:n budjettia vastaan. Tämä voisi edistää molempia esitettyjä ratkaisuja.
Päätös Ukrainan rahoituksesta on tarkoitus tehdä seuraavassa Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa joulukuun 18.–19. päivä.
