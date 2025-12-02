Suomalaiselle jogurtille hopeamitali suuressa ranskalaisessa laatukilpailussa
Suomalainen Helsingin Meijeriliike voitti hopeamitalin tuotteellaan Vadelmajogurtti – Suomalainen käsityöläisjogurtti suuressa ranskalaisessa”Concours International de Lyon” -ruokakilpailussa. Mitali tuli sekoitettujen jogurttien sarjassa.
Arvioinnin teki ammattilaisista ja asiantuntevista kuluttajista koostuva tuomaristo, joka pisteytti tuotteet viiden laatukriteerin perusteella. Arviointi tehtiin sokkotestinä. Vadelmajogurtti keräsi kehuja erityisesti paksusta rakenteestaan ja laadukkaasta maustaan. Meijeriliikkeen jogurtti sai sarjassaan tuomariston parhaat pisteet.
Voittaneessa jogurtissa käytetty kotimainen vadelma tulee sulkavalaiselta Kulmalan tilalta, eikä sitä ole tehostettu esansseilla. Helsingin Meijeriliike valmistaa itse jogurteissa käyttämänsä hillot.
Helsingin Meijeriliike on Helsingissä toimiva pienmeijeri, joka tunnetaan mm. kaupunginosien mukaan nimetyistä herkuttelujuustoista ja jogurteista. Vuosi sitten Helsingin Meijeriliikkeen Alppila -juusto valittiin Suomen parhaaksi kittijuustoksi. ”Concours International de Lyon” palkinnot jaettiin 2.12.2025.
Antti Alavuotunki
050 355 4888
antti@helsinginmeijeriliike.fi
Helsingin Meijeriliike
Linnavuorentie 28
00950 Helsinki
www.helsinginmeijeriliike.fi
Lisätietoa julkaisijasta
Helsingin Meijeriliike on todellinen pienmeijeri, jossa juustot ja jogurtit valmistuvat käsityönä perinteitä kunnioittaen. Meijerimme sijaitsee Helsingin Vartiokylässä, urbaanin kaupungin sulautuessa peltoihin ja metsäalueisiin. Maitomme tulee pääosin läheiseltä Viikin opetustilalta, missä lehmät laiduntavat kesäisin vapaana. Tuotteidemme persoonalliset maut ja korkea laatu syntyvät laadukkaista raaka-aineista ja rakkaudesta käsityöhön. Pelkistettyjen pakkausten harkittu ulkoasu yhdistää tuotteen laadukkaaseen arkeen ja unohtumattomiin makuelämyksiin.
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.