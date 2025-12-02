Suomalaiselle jogurtille hopeamitali suuressa ranskalaisessa laatukilpailussa

Helsingin Meijeriliike on todellinen pienmeijeri, jossa juustot ja jogurtit valmistuvat käsityönä perinteitä kunnioittaen. Meijerimme sijaitsee Helsingin Vartiokylässä, urbaanin kaupungin sulautuessa peltoihin ja metsäalueisiin. Maitomme tulee pääosin läheiseltä Viikin opetustilalta, missä lehmät laiduntavat kesäisin vapaana. Tuotteidemme persoonalliset maut ja korkea laatu syntyvät laadukkaista raaka-aineista ja rakkaudesta käsityöhön. Pelkistettyjen pakkausten harkittu ulkoasu yhdistää tuotteen laadukkaaseen arkeen ja unohtumattomiin makuelämyksiin.