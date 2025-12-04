Kustannusosakeyhtiö Otava vahvistaa markkinointi- ja viestintätiimiään
Kustannusosakeyhtiö Otava vahvistaa yleisen kirjallisuuden markkinointi- ja viestintätiimiään kun Emma Koivula aloittaa markkinointi- ja viestintäpäällikkönä 7. tammikuuta 2026. Hänen vastuulleen tulee osa Otavan kustantamoperheen kauno- ja tietokirjojen markkinoinnista ja viestinnästä.
Emma Koivula on työskennellyt Otavamedialla päätoimittajatehtävissä lähes 20 vuotta. Hänet tunnetaan erityisesti Anna-lehden pitkäaikaisena päätoimittajana. Kustannusosakeyhtiö Otavaan hän siirtyy Otavamedian Perhemediasta.
Markkinointi- ja viestintäpäällikköinä jatkavat Adèle Couavoux (tietokirjat), Jenni Heiti (kaunokirjat), Hanna-Leena Soisalo (tieto- ja kaunokirjat), Ilmo Muuronen (kauno- ja tietokirjat) ja Anni Gullichsen (lasten- ja nuortenkirjat sekä Otavan kirjasto). Some- ja vaikuttajamarkkinoinnista vastaa edelleen Jenni Lindvall ja markkinointisuunnittelijoina jatkavat Milla Barsk ja Tilda Sundvall.
”Innokkaana lukijana ja nuorena kirjallisuustiedettäkin opiskelleena olen haaveillut, että joskus pääsisin tekemään töitä kirjojen ja kirjailijoiden parissa. Nyt haave toteutuu: odotan innolla, että pääsen omalta osaltani edistämään sydäntäni lähellä olevaa kirja-alaa”, sanoo Emma Koivula.
“Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Emman tervetulleeksi Kustannusosakeyhtiö Otavaan. Hänen vahva mediaymmärryksensä, ilmiöherkkyyteensä ja erinomainen otteensa tarinallisuuteen vahvistavat hienosti tiimiämme”, kertoo Kustannusosakeyhtiö Otavan yleisen kirjallisuuden markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjänjoki.
Yhteyshenkilöt
Kirsi TähjänjokiMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:040-7255374kirsi.tahjanjoki@otava.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Evelin Kaskin esikoisromaani Hurmos syntyi raivosta yhteiskunnan lieveilmiöihin: "Minua kiinnostaa, ketkä käyttävät valtaa ja mitä siitä seuraa"4.12.2025 13:16:00 EET | Tiedote
Evelin Kaskin Hurmos on pitelemätön nykyromaani vallan hurmiollisesta vaikutuksesta, kolmesta yksinäisestä ihmisestä ja yhdestä sinnikkäästä torakasta.
Alkuvuoden 2026 jännärit vievät lukijan äärirajoille – Trilleritaivaan uuden ykkösnimen Jeneva Rosen Täydellinen avioliitto on tammikuun kohokohta!3.12.2025 13:30:40 EET | Tiedote
Alkuvuosi 2026 tarjoaa jännityksen ystäville todellisen herkkupöydän: kansainvälisiä menestyskirjailijoita, hyytävää psykologista trilleriä ja rikosdraamaa Islannin karusta luonnosta Lontoon luksustaloihin. Uudet sarjat ja odotetut jatko-osat pitävät lukijat otteessaan heti vuoden alusta.
Kirsikka Simbergin ja Vivian Nickin Äitikirja kannustaa taltioimaan kipeät ja kepeät kokemukset3.12.2025 08:32:00 EET | Tiedote
Hei baby -podcastistä ja sosiaalisen median kanavistaan tunnettu kaksikko Kirsikka Simberg ja Vivian Nick haluavat Äitikirjallaan raivata yhteiskuntaan tilaa vanhempien tunteille ja ajatuksille.
V*tun vaihdevuodet on kuin pari viinilasia hörpännyt paras kaveri, joka kertoo suoraan miltä tuntuu kehossa, mielessä, makuuhuoneessa ja ihmissuhteissa2.12.2025 12:08:43 EET | Tiedote
Ani Kellomäki ja Tiia Koivusalo kuvailevat uutuuskirjassaan V*tun vaihdevuodet rehellisesti, konstailematta ja hersyvällä huumorilla sitä, mitä elämä on erilaisten vaihdevuosien mukanaan tuomien muutosten keskellä.
Jakob Martin Stridin palkittu mestariteos Ihmeellinen bussi viimein suomeksi1.12.2025 10:43:48 EET | Tiedote
Tanskalaiskuvittajan eeppinen kertomus mielikuvituksen ja yhteishengen tärkeydestä palkittiin viime vuonna Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme