Kustannusosakeyhtiö Otava vahvistaa markkinointi- ja viestintätiimiään

Emma Koivula on työskennellyt Otavamedialla päätoimittajatehtävissä lähes 20 vuotta. Hänet tunnetaan erityisesti Anna-lehden pitkäaikaisena päätoimittajana. Kustannusosakeyhtiö Otavaan hän siirtyy Otavamedian Perhemediasta.

Markkinointi- ja viestintäpäällikköinä jatkavat Adèle Couavoux (tietokirjat), Jenni Heiti (kaunokirjat), Hanna-Leena Soisalo (tieto- ja kaunokirjat), Ilmo Muuronen (kauno- ja tietokirjat) ja Anni Gullichsen (lasten- ja nuortenkirjat sekä Otavan kirjasto). Some- ja vaikuttajamarkkinoinnista vastaa edelleen Jenni Lindvall ja markkinointisuunnittelijoina jatkavat Milla Barsk ja Tilda Sundvall.

”Innokkaana lukijana ja nuorena kirjallisuustiedettäkin opiskelleena olen haaveillut, että joskus pääsisin tekemään töitä kirjojen ja kirjailijoiden parissa. Nyt haave toteutuu: odotan innolla, että pääsen omalta osaltani edistämään sydäntäni lähellä olevaa kirja-alaa”, sanoo Emma Koivula.

“Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Emman tervetulleeksi Kustannusosakeyhtiö Otavaan. Hänen vahva mediaymmärryksensä, ilmiöherkkyyteensä ja erinomainen otteensa tarinallisuuteen vahvistavat hienosti tiimiämme”, kertoo Kustannusosakeyhtiö Otavan yleisen kirjallisuuden markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjänjoki.