Vihreiden Holopainen: Myös vammaisille kuuluu oikeus sujuvaan ja turvalliseen arkeen – kuljetuspalveluiden kriisiin puututtava välittömästi

Invalidiliiton mukaan vammaisille tarkoitetut kuljetuspalvelut ovat ajautuneet valtakunnalliseen häiriötilaan. Palveluiden, joiden pitäisi mahdollistaa arjen sujuvuus, kuten kaupassakäynti, työssäkäynti, ystävien tapaaminen ja itsenäinen liikkuminen, toimivuus on vakavasti heikentynyt, ja liiton neuvontaan tulee enemmän yhteydenottoja kuin koskaan aiemmin.

– Tällä hetkellä vammaispalvelulain tarkoitus ja käytännön toteutus eivät kohtaa. Moni vammainen ihminen pelkää nyt, ettei pääse töihin, terveydenhuoltoon tai edes turvallisesti kotiin. Tällainen ei ole missään nimessä hyväksyttävää maassa, jonka pitäisi kohdella kaikkia asukkaitaan yhdenvertaisina, Holopainen toteaa.

Holopaisen mukaan kuljetuspalveluiden ongelmat juontuvat muun muassa lain tulkinnanvaraisuudesta, alueellisista eroista sekä puutteista kilpailutusmalleissa. Esimerkiksi joillakin alueilla matkustusalue rajataan vain asuinkuntaan, vaikka arjen palvelut, työpaikat tai läheiset sijaitsevat naapurikunnassa.

– Lain minimitasoksi tarkoitettu 18 matkaa kuukaudessa on monin paikoin muodostunut käytännössä ylärajaksi. Lisäksi nykyinen järjestelmä mahdollistaa sen, että kuljettajat voivat kieltäytyä ajovuoroista, mikä jättää asiakkaan odottamaan kyytiä, joka ei koskaan saavu. Ei voi olla niin, että palvelussa, jonka tehtävä on mahdollistaa vammaisille turvallinen ja sujuvaa arki, on näin perustavanlaatuisia ongelmia, Holopainen huomauttaa.

Holopainen muistuttaa, että liikkumisen vapaus on ihmisoikeus.

– On selvää, että kuljetuspalvelujen on toimittava yhdenvertaisesti koko maassa. Matkustusalueiden on katettava lähikunnat, matkojen määrän perustuttava asiakkaan todelliseen tarpeeseen ja jokaisesta matkasta on kannettava selkeä ja sitova vastuu. Kuljettajien koulutus, palvelun laatu sekä turvallisuus on varmistettava, ja lain tulkinnasta on annettava yhtenäinen valtakunnallinen linjaus, Holopainen vaatii.

– Kun kyyti ei tule ajallaan, ihminen ei vain myöhästy. Hän voi menettää työnsä, opintonsa, hoitonsa ja pahimmillaan osallisuutensa yhteiskunnassa. Kuljetuspalvelujen kriisi on ratkaistava viipymättä, ennen kuin siitä tulee pysyvä ja peruuttamaton osa vammaisten ihmisten arkea, Holopainen päättää.