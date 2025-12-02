Vihreiden Holopainen: Myös vammaisille kuuluu oikeus sujuvaan ja turvalliseen arkeen – kuljetuspalveluiden kriisiin puututtava välittömästi
Hallituksen tekemät muutokset vammaispalvelulakiin ovat johtaneet tilanteeseen, jossa palveluiden luotettavuus on romahtanut, toteaa Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen.
Invalidiliiton mukaan vammaisille tarkoitetut kuljetuspalvelut ovat ajautuneet valtakunnalliseen häiriötilaan. Palveluiden, joiden pitäisi mahdollistaa arjen sujuvuus, kuten kaupassakäynti, työssäkäynti, ystävien tapaaminen ja itsenäinen liikkuminen, toimivuus on vakavasti heikentynyt, ja liiton neuvontaan tulee enemmän yhteydenottoja kuin koskaan aiemmin.
– Tällä hetkellä vammaispalvelulain tarkoitus ja käytännön toteutus eivät kohtaa. Moni vammainen ihminen pelkää nyt, ettei pääse töihin, terveydenhuoltoon tai edes turvallisesti kotiin. Tällainen ei ole missään nimessä hyväksyttävää maassa, jonka pitäisi kohdella kaikkia asukkaitaan yhdenvertaisina, Holopainen toteaa.
Holopaisen mukaan kuljetuspalveluiden ongelmat juontuvat muun muassa lain tulkinnanvaraisuudesta, alueellisista eroista sekä puutteista kilpailutusmalleissa. Esimerkiksi joillakin alueilla matkustusalue rajataan vain asuinkuntaan, vaikka arjen palvelut, työpaikat tai läheiset sijaitsevat naapurikunnassa.
– Lain minimitasoksi tarkoitettu 18 matkaa kuukaudessa on monin paikoin muodostunut käytännössä ylärajaksi. Lisäksi nykyinen järjestelmä mahdollistaa sen, että kuljettajat voivat kieltäytyä ajovuoroista, mikä jättää asiakkaan odottamaan kyytiä, joka ei koskaan saavu. Ei voi olla niin, että palvelussa, jonka tehtävä on mahdollistaa vammaisille turvallinen ja sujuvaa arki, on näin perustavanlaatuisia ongelmia, Holopainen huomauttaa.
Holopainen muistuttaa, että liikkumisen vapaus on ihmisoikeus.
– On selvää, että kuljetuspalvelujen on toimittava yhdenvertaisesti koko maassa. Matkustusalueiden on katettava lähikunnat, matkojen määrän perustuttava asiakkaan todelliseen tarpeeseen ja jokaisesta matkasta on kannettava selkeä ja sitova vastuu. Kuljettajien koulutus, palvelun laatu sekä turvallisuus on varmistettava, ja lain tulkinnasta on annettava yhtenäinen valtakunnallinen linjaus, Holopainen vaatii.
– Kun kyyti ei tule ajallaan, ihminen ei vain myöhästy. Hän voi menettää työnsä, opintonsa, hoitonsa ja pahimmillaan osallisuutensa yhteiskunnassa. Kuljetuspalvelujen kriisi on ratkaistava viipymättä, ennen kuin siitä tulee pysyvä ja peruuttamaton osa vammaisten ihmisten arkea, Holopainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiltä täystyrmäys kaivosveron heikennyksille: ”On hätkähdyttävää, kuinka halvalla valtaosa puolueista on valmis myymään kansallisomaisuuttamme”2.12.2025 14:44:26 EET | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tyrmää kaivosveroon tehdyt heikennykset. Hyrkön mukaan nykyinen vesitetty esitys ei riitä takaamaan talouden sekä ympäristön kannalta järkevää kaivostoimintaa Suomessa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että hallituspuolueet eivät täysin luopuneet kaivosveron korotuksista lobbareiden painostuksen alla.
Vihreiltä lakialoite lähisuhdeväkivallan esitutkinnan toimittamisesta kiireellisenä – Fatim Diarra: “Yksikin menetetty henki on liikaa”28.11.2025 15:20:35 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarran jättämän lakialoitteen tarkoituksena on säätää lähisuhdeväkivaltarikosten esitutkinta toimitettavaksi kiirellisesti.
Vihreiden Tynkkynen: Hallitus nyhjäisi kasvupaketin tyhjästä28.11.2025 14:38:31 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen pettyi hallituksen julkistamaan kasvupakettiin. Hallitus toteuttaa kiertotaloutta kierrättämällä aiemmin luvattuja rahoja uudelleen, mutta ei puutu itse luomiinsa kasvun esteisiin.
Vihreiden Tiina Elo: Arviointineuvoston tyly lausunto paljastaa, että susiviha on ohittanut lainvalmistelun perusasiat28.11.2025 12:22:56 EET | Tiedote
Kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo pitää hallituksen lainvalmistelua metsästyslakiin liittyen ala-arvoisena. Elo vaatii hallitusta vetämään suden metsästyskiintiöitä koskevan esityksen takaisin valmisteluun arviointineuvoston tänään valiokunnalle antaman tyrmäävän lausunnon perusteella.
Vihreiden Harjanne Luken uusista luvuista: “Sitä saa mitä tilaa – suurin osa puusta palaa Suomessa edelleen energiaksi”28.11.2025 10:40:02 EET | Tiedote
Kansanedustaja Atte Harjanne peräänkuuluttaa politiikkaa, joka ohjaisi Suomen metsiä nykyistä enemmän polttamista ja lyhytikäisiä tuotteita arvokkaampaan käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme