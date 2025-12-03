SDP:n Nasima Razmyar vaatii kokoomukselta: Korjatkaa yrittäjien eläkkeiden alivakuuttaminen

-Aiemmin kokoomus kannatti mallia, jossa YEL-maksu määräytyy yrittäjän todellisten ansioiden mukaan, mikä oli kannatettavaa. Nyt näyttää siltä, että kokoomus ei olekaan valmis korjaamaan alivakuuttamisen ongelmaa kaikkien yrittäjien osalta, vaikka sillä olisi myönteisiä vaikutuksia julkiselle taloudelle, Ramyar sanoo.

- Tämä on täysin ristiriidassa puolueen julkisen talouden tasapainottamisvaatimuksen kanssa. Onkin syytä kysyä, ketä tämä uudistus todellisuudessa palvelee. Kun lobbaus vaikuttaa linjauksiin, kokoomus suojelee jälleen vain omia eturyhmiään. Nyt tarvitaan rohkeutta tehdä oikeudenmukainen ja kestävä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistus, eikä järjestelmä, joka suojaa suurituloisia, Razmyar painottaa.

Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen mukaan valtion subventio YEL-järjestelmään nousee ensi vuonna noin 600 miljoonaan euroon. Syynä on se, että suuri osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä ja ilmoittaa YEL-työtulonsa todellista ansiotuloaan pienemmäksi. Tämä heikentää sekä eläketurvaa että julkisen talouden kestävyyttä.

- Tämä on väärä suunta. On tehtävä vastuullinen ratkaisu, jolla korjataan alivakuuttaminen, turvataan pienyrittäjien asema ja tehdään järjestelmästä kestävämpi kaikille, Razmyar päättää.