Veikkaus Oy

Vikinglotosta Vantaalle yli 500 000 euron voitto

3.12.2025 21:58:01 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Vikinglotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on noin 15 miljoonaa euroa. Vantaan Ruskeasannan St1-asemalla pelattuun riviin osui 500 000 euron voitto.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata

Vikingloton kierroksen 49/2025 oikea rivi on 16, 17, 21, 23, 24 ja 31. Vikingnumero on 1 ja plusnumeroksi arvottiin 15.

Vikinglotossa ei löytynyt täysosumia, mutta Suomeen osui yksi 6+0-tulos. Vantaalla Ruskeasannan St1-asemalla rivinsä pelannut asiakas voitti 506 661 euroa.

Suomessa oli pelattu myös kaksi kappaletta 5+1-rivejä, joilla voitti 22 924 euroa. Voitot osuivat nurmeslaiselle nettipelaajalle sekä naantalilaisen nettipelaajan laatimaan porukkapeliin.

Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 5 8 2 0 5 8 6. Arvonnasta löytyi kaksi kappaletta kuusi oikein -tulosta, joilla voitti 20 000 euroa.

Keskiviikon Lomatonnin oikea voittorivi on Kööpenhamina 31. Tonnin voittoja lähti jakoon kaksi kappaletta.

Avainsanat

Veikkausvikinglotto

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

