Vikinglotosta Vantaalle yli 500 000 euron voitto
Vikinglotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on noin 15 miljoonaa euroa. Vantaan Ruskeasannan St1-asemalla pelattuun riviin osui 500 000 euron voitto.
Vikingloton kierroksen 49/2025 oikea rivi on 16, 17, 21, 23, 24 ja 31. Vikingnumero on 1 ja plusnumeroksi arvottiin 15.
Vikinglotossa ei löytynyt täysosumia, mutta Suomeen osui yksi 6+0-tulos. Vantaalla Ruskeasannan St1-asemalla rivinsä pelannut asiakas voitti 506 661 euroa.
Suomessa oli pelattu myös kaksi kappaletta 5+1-rivejä, joilla voitti 22 924 euroa. Voitot osuivat nurmeslaiselle nettipelaajalle sekä naantalilaisen nettipelaajan laatimaan porukkapeliin.
Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 5 8 2 0 5 8 6. Arvonnasta löytyi kaksi kappaletta kuusi oikein -tulosta, joilla voitti 20 000 euroa.
Keskiviikon Lomatonnin oikea voittorivi on Kööpenhamina 31. Tonnin voittoja lähti jakoon kaksi kappaletta.
