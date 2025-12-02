Varhan aluevaltuusto hyväksyi 2026 talousarvion

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen ajankohtaiskatsaus summasi päätyvän vuoden kehitystä.

-Henkilöstökyselyn tulokset osoittavat positiivista kehitystä, mutta monessa yksikössä on ollut raskas vuosi muun muassa yt-neuvottelujen myötä.

Työntekijöiden halu suositella Varhaa työnantajana on noussut viime vuodesta 11 prosenttia.

-Olen kokonaistilanteeseen tyytyväinen, ja yli 10 000 varhalaista vastasi, Martikainen totesi.

Varhalla on kaikkiaan noin 23 000 työntekijää.

Talousarviossa ylijäämää 52 miljoonaa

Vaha aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarvio ja

-suunnitelma jatkavat Varhan rakenneuudistusta ja tavoitteena vuodelle 2026 on 52 miljoonan euron ylijäämä.

Varhan vuoden 2026 toimintakulut ovat 2 713 miljoonaa euroa. Korotus kuluvan vuoden ennusteeseen on 3,2 %. Varhan saaman valtion yleiskatteisen rahoituksen ennakoidaan vuonna 2026 kasvavan kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna noin 96 miljoonaa euroa.

Valtion rahoitus kasvaa pääasiassa hyvinvointialueindeksin muutoksen ja rahoituksen jälkikäteistarkistuksen takia.

Talousarvio on laadittu niin, että kahtena ensimmäisenä toimintavuotena kertyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2028 loppuun mennessä.

Pykälässä tehtiin kannatettu muutosesitys talousarvioon maksuttoman ehkäisyn rajoittamisesta alle 18-vuotiaille. Pohjaesitys maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille sai äänestyksessä 74 ääntä ja muutosesitys 5.

Toinen kannatettu muutosesitys vastusti Someron vuodeosaston sulkemista. Pohjaesitys, jonka mukaan Someron perustason vuodenosaston sulkemisella tavoitellaan 0,8 miljoonan euron säästöjä, sai 61 ääntä ja muutosesityksen puolesta äänesti 18 valtuutettua.

Muutosesitysten jälkeen äänestettiin toimenpidealoitteiden hyväksymisestä. Molemmat toimenpidealoitteet jäivät hyväksymättä.

Asiakasmaksuihin asetuksen mukaiset korotukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuasetuksen mukaisiin asiakasmaksuihin on tehty lakisääteiset indeksitarkistukset ja lisäksi Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteisiin perustuvia korotuksia.

Hyvinvointialueen päätettävissä olevia maksuja aluevaltuusto päätti korottaa hyvinvointialueindeksin mukaisesti 3,25 prosenttia, lukuun ottamatta tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun tuntihintaa, johon ei tule korotusta.

Asiakasta suojaa jatkossakin muun muassa asiakasmaksulain mukainen maksukatto, joka rajoittaa maksujen perimistä kalenterivuoden aikana. Maksukatto nousee ensi vuonna asetuksen mukaisesti 762 eurosta 815 euroon. Asiakasmaksumuutokset tulevat voimaan 1.1.2026.

Varhalle hyvinvointisuunnitelmat

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029 ja alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029.

Laajassa kuvassa Varsinais-Suomen väestön hyvinvointia iästä riippumatta haastavat samat asiat. Ihmisten elintavat mm. ravitsemuksen, liikkumisen ja unen sekä päihteiden ja nikotiinin käytön osalta heijastuvat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Tavoitteiden saavuttamisessa auttaa Varhan kehittämä verkkopalvelu hyvinvointiopastaja, joka kokoaa yhteen alueen hyvinvointia edistävät palvelut ja toiminnot.

Muut kuin tässä mainitut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 25.2.2026.