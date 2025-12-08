Anne Hänniselle Kanta-Hämeen kirjoittajayhdistys VANA -66 ry:n kunniajäsenyys ja Tempus Poesia -stipendi

Kanta-Hämeen kirjoittajayhdistys VANA -66 ry on myöntänyt joulukuussa 2025 runoilija Anne Hänniselle yhdistyksen kunniajäsenyyden ja Tempus Poesia -stipendin hänen koko runotuotannostaan, joka on rikastuttanut runouden ystävien elämää. Lisäksi yhdistys kiitti runoilijaa siitä, miten hän on teoksissaan koskettavasti kuvannut hämeenlinnalaista luontoa.

Hänninen kommentoi saamaansa tunnustusta seuraavasti:

"Olen iloinen että tämä tunnustus on lyriikan puolesta ja sitä on nostettu tietoisuuteen. On lajina usein toissijainen ja haastavana pidetty. Tiheää ja monikerroksellista. Ajatonta.Runoilija voi elää jossain paikassa näkymättömänä, hiljaisena sivustakatsojana. Mutta samalla tallentaa ympäristön paikkoja, luontoa, puita, kasveja, eläimiä, ihmisiä, tapahtumia, tunnelmia, historiaa konkreettisina havaintoina sekä metaforina. Kun myös omien henkisten vaiheiden ja etsinnän matka maisemissa missä kulkee."

Hännisen tuorein teos, järjestyksessään seitsemästoista runokokoelma Yön väliverho (Aviador 2025) on eleginen puolustuspuhe luomakunnan ihmeellisyyden ja kauneuden puolesta. Suru eläinten, kasvien ja luonnon puolesta, joita ihminen tuhoaa ja sotii myös omaa lajiaan vastaan. Vain hetkessä häviää pitkinä aikakausina rakennettua.

Edellisessä Aviadorin julkaisemassa Hännisen kokoelmassa Sepelkyyhkyt (2020) minän fyysinen maisema on milloin pohjoinen, milloin välimerellinen. Tärkeintä on kuitenkin mielenmaisema, joka liikkuu unenomaisen vapaasti ajassa ja tilassa. Kokoelman vahvana juonteena on runoilijan myötätunto eläimiä kohtaan – ja suru niiden kärsiessä.

Anne Hänninen (s. 1958 Rautalampi) on suomalainen runoilija. Hänen runoutensa toistuvia teemoja ovat lapsuus, luonto, luonnon tuho, linnut, kuolema, aika, kohtalo, sivullisuus, vapauden mahdollisuus ja yksinäisyys. Hänninen on kirjoittanut myös aforismeja. Hänen esikoiskokoelmansa Yön tina sulaa aamuun ilmestyi vuonna 1978.

