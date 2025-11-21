KPY:n edustajiston vaalin tulos
Osuuskunta KPY:n edustajiston vaalit järjestettiin 19.11.–3.12.2025, ja vaalitulokset on nyt vahvistettu. Vaalissa valittiin 15 edustajaa. Ehdokkaita oli yhteensä 72.
Edustajistoon kuuluu 30 jäsentä, ja tänä vuonna valittiin 15 edustajaa erovuoroisten tilalle. Vaalit järjestetään kolmen vuoden välein.
Edustajiston kokoonpano
Vaalissa valittiin seuraavat 15 edustajaa, joiden toimikausi kestää kuusi tilikautta:
Ahonen Jenna (uusi), Eskelinen Aleksi, Haapakorva Antti, Huttunen Anna (uusi), Kaartinen Tiina, Karkkonen Veijo, Konttinen Heikki, Lötjönen Vesa (uusi), Meriluoto Laura, Miettinen Markku, Palsola Hannu, Röppänen Neeta, Vartiainen Tuula (uusi), Virtanen Erkki ja Wetzell Eero.
Edustajistossa jatkavat kolmen seuraavan tilikauden ajan vuonna 2022 vaaleissa valitut 15 edustajaa:
Eloranta Tuukka, Isotalo Hannu, Karppi Sirpa, Keinänen Kalle, Kivelä Antti, Kokki Hannu, Pääkkö Sakari, Raatikainen Riitta, Raninen Ilkka, Rautiainen Merja, Savolainen Tuula, Sweeney Kati, Söderström Markku, Turunen Jaana ja Väätäinen Tuula.
Äänestysaktiivisuus
Vaaleissa annettiin yhteensä 4 068 ääntä. Äänioikeutettuja jäseniä oli 17 868, joten äänestysprosentiksi muodostui 22,8 % (2022: 27,4 %).
Ehdokkaiden saamien äänimäärien tarkempi erittely löytyy KPY:n verkkosivuilta osoitteesta www.kpy.fi/vaalit
KPY kiittää kaikkia ehdokkaita ja jäseniä osallistumisesta sekä toivottaa onnea valituille.
Seuraavat edustajiston vaalit järjestetään vuonna 2028.
Yhteyshenkilöt
Teemu PieviläinenOsuuskunta KPY:n vaalilautakunnan puheenjohtaja, KPY:n lakiasiainjohtajaPuh:044 564 9255teemu.pievilainen@kpy.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Yli 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa noin 19 000 osuudenomistajan muodostama yhteisö.
KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Tätä strategista tavoitetta KPY toteuttaa infrastruktuuri-, private equity- ja tasesijoituksillaan. www.kpy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta KPY
Novapolikselta merkittävä kasvuavaus Kuopion keskustaan – Mehiläinen ankkurivuokralaiseksi21.11.2025 10:38:59 EET | Tiedote
Keskisuomalainen Oyj (Keskisuomalainen) ja KPY Novapolis Oy (Novapolis) ovat sopineet järjestelystä, joka mahdollistaa uuden Novapolis-kiinteistön rakentamisen Kuopion keskustaan Vuorikadulle. Kiinteistöinvestoinnin koko on vajaat 30 miljoonaa euroa ja kohteen pitkäaikaiseksi ankkurivuokralaiseksi on tulossa Mehiläinen Oy (Mehiläinen). Järjestelyn myötä Keskisuomalaisesta tulee Novapoliksen vähemmistöomistaja neljän miljoonan euron sijoituksella.
KPY kirkastaa strategiaansa: kolme sijoitussalkkua luovat liike-elämänvoimaa11.11.2025 11:30:08 EET | Tiedote
Osuuskunta KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin yrityksiin.
KPY ottaa strategisen uudistusaskeleen – Sentica-yritysjärjestely avaa uuden vaiheen liike-elämänvoiman rakentamisessa11.11.2025 11:00:09 EET | Tiedote
Osuuskunta KPY (KPY) ottaa merkittävän uudistusaskeleen hankkimalla pääomasijoitusyhtiö Sentican. Järjestely vie KPY:n strategiassa seuraavalle tasolle ja avaa uuden vaiheen, jossa liike-elämänvoimaa rakennetaan yhä laajemmin rahastojen kautta.
KPY-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025: Taloudellinen tilanne on tervehtynyt – KPY-konserni positiiviseen tulokseen1.9.2025 09:00:35 EEST | Tiedote
Taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi KPY on keskittynyt viime vuosina tytäryhtiöidensä kehittämiseen. Yhtiöiden johdon kanssa on uudistettu johtamista ja liiketoimintaa sekä panostettu myynnin kehittämiseen. Lisäksi yhtiöissä on toteutettu kustannussäästöjä sekä merkittäviä järjestelyitä. Näiden laajojen toimenpiteiden myötä KPY-konsernin taloudellinen tilanne on selvästi vahvistunut. Konsernin liiketulos parantui tammi-kesäkuussa 2025 merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 3,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella liiketulos ja oikaistu liiketulos eivät poikenneet toisistaan. Konsernin oikaistu liiketulos oli 3,1 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -0,6 miljoonaa euroa.
Datakonsultointiyhtiö Epicaliin merkittävä sijoitus - Mandatum Asset Management vauhdittamaan Epicalin kasvua27.6.2025 10:08:04 EEST | Tiedote
Mandatum Asset Managementin (MAM) Growth Equity II -rahasto ja Osuuskunta KPY ovat allekirjoittaneet 26.6.2025 sopimuksen, jonka mukaisesti MAM sijoittaa KPY:n tytäryhtiöön, pohjoismaiseen datakonsultointiyhtiö Epicaliin. Sijoitus tukee yhtiön tavoitetta kasvaa Pohjoismaiden luotetuimmaksi ja innovatiivisimmaksi datakonsultointiyritykseksi. KPY jatkaa Epicalin toisena pääomistajana. Sijoitus on ehdollinen viranomaishyväksynnille, mukaan lukien kilpailuviranomaisen hyväksynnälle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme