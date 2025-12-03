Kaupunkiliikenteen yhtiörakenne muuttuu
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiörakenne muuttuu vuodenvaihteessa, kun emoyhtiön alle perustettavat uudet tytäryhtiöt Helsingin Joukkoliikenneinfra Oy ja RV Kalusto ja Varikko Oy aloittavat toimintansa.
Muutos on hallinnollinen eikä sisällä henkilöstömuutoksia yhtiössä, vaan koko Kaupunkiliikenteen henkilöstö jatkaa nykyisissä työtehtävissään emoyhtiössä. Myöskään Kaupunkiliikenteen ulospäin näkyvään toimintaan järjestelyllä ei ole muutoksia.
Muutoksen taustalla on tarve lisätä seudullista yhteistyötä ja mahdollistaa omaisuuserien ja niihin liittyvien taloudellisten vastuiden jakautuminen Kaupunkiliikenteen omistajien kesken tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä mahdollistaa myös Kaupunkiliikenteen omistuspohjan laajentamisen tarpeen mukaan.
Kaupunkiliikenne Oy:n omistajia ovat Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki noin 0,5 % osuudella. Vantaan omistus kohdistuu yhtiön CP-osakesarjaan, josta Vantaa omistaa noin kolmanneksen. Kyseiseen osakesarjaan liittyvät oikeudet ja vastuut kohdistuvat RV Kalusto ja Varikko Oy:n toimintaan. Näin Vantaan ratikan varikko ja kalusto voidaan tarjota Kaupunkiliikenteen osaamista ja synergiaa hyödyntäen Vantaan tarpeisiin.
Yhtiömallin kehitys päätettiin jo Kaupunkiliikennettä perustettaessa
Nyt tapahtuva yhtiörakenteen muutos Kaupunkiliikenne Oy:ssä on suunniteltu jo useita vuosia sitten. Työ konsernimallin kehittämiseksi alkoi jo vuonna 2021 kun Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimintojen yhtiöittämisen metrotoimintoja lukuun ottamatta. Kaupunkiliikenneyhtiö nykymuodossaan aloitti toimintansa 1.2.2022.
Nyt toimintansa aloittavista tytäryhtiöistä Helsingin Joukkoliikenneinfra Oy omistaa ja kehittää Kaupunkiliikenne-konsernin raitiotierataomaisuutta sekä muuta Helsingin kaupungin alueella olevaa joukkoliikenneinfraa. RV Kalusto ja Varikko Oy omistaa ja kehittää Kaupunkiliikennekonsernin raitiovaunukalustoa ja -varikoita.
Espoon ja Vantaan raideliikenneinfran ylläpito hoidetaan asiakkuudenhoitosopimuksilla emoyhtiön kautta kuten tähänkin asti.
Yhtiön kehityksen suunnitellussa seuraavassa vaiheessa vuonna 2028 myös Kaupunkiliikenteen liikennöinti ja kunnossapito yhtiöitetään omiksi yhtiöikseen emoyhtiön alle.
Metrotoiminnoista vielä vastaavan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnot siirretään osaksi konsernia omaksi tytäryhtiökseen metron automatisointia koskevan oikeuskäsittelyn päätyttyä näillä näkymin 2020-luvun loppuun mennessä.
Hallinnollisia muutoksia
Tytäryhtiöt tuovat läpinäkyvyyttä yhtiöiden talouteen, sillä jokainen niistä tekee oman tilinpäätöksensä.
Henkilöstöön tytäryhtiöiden perustamisella ei ole vaikutusta. Vuonna 2026 perustettaviin tytäryhtiöihin ei siirry henkilökuntaa, niille valitaan ainoastaan hallitus. Käytännössä Kaupunkiliikenne Oy:n vastuuhenkilöt, toimitusjohtaja ja yksiköiden johtajat, huolehtivat myös näiden infrayhtiöiden johtamisesta.
Vuonna 2028 perustettaviin palveluyhtiöihin, Liikennöinti Oy ja Kunnossapito Oy, siirtyy myös henkilöstöä, mutta esimerkiksi työehtosopimukset pysyvät tämän jälkeenkin samana.
Koko konsernin ylintä päätösvaltaa käyttää edelleen Kaupunkiliikenteen hallitus ja omistajat, ja koko konsernia ohjaavat päätökset valmistellaan emoyhtiössä.
Kaupunkiliikenne Oy:tä kehitetään jatkossakin kokonaisuutena ja operatiivisen toiminnan ehdoilla.
Yhteyshenkilöt
Juha HakavuoriKaupunkiliikenne Oy, toimitusjohtajaPuh:040 352 4771juha.hakavuori@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Linkit
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Uuden kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto viivästyy – markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen hankintapäätöksen3.12.2025 17:17:39 EET | Tiedote
Markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen kesäkuussa tekemän uuden kaupunkipyöräpalvelun tarjoajan valintaan liittyvän hankintapäätöksen.
Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt valmistumassa – lippuhallin liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11.14.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy on kunnostanut Herttoniemen metroaseman sisä- ja ulkotiloja tämän vuoden aikana. Työt ovat valmistumassa, ja Länsi-Herttoniemen puolella lippuhallissa suljettuna olleet liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11. Tämän jälkeen kaikki reitit metroaseman laituritasolle ovat normaalisti käytössä. Työt laituritasolla ja piha-alueella jatkuvat vielä loppuvuoden ajan.
Käpylän raitiotie täyttää 100 vuotta – juhlat 16.11.12.11.2025 11:15:00 EET | Tiedote
Käpylän 100-vuotiasta raitiotietä juhlitaan sunnuntaina 16.11. klo 11–16. Ohjelmassa on muun muassa raitiovaunuajeluita vanhalla reitillä Käpylä–Vallila, musiikkia ja historiaa sekä lapsille raitiovaunu-kasvomaalauksia. Koko ohjelma on katsottavissa Kaupunkiliikenne Oy:n verkkosivuilla.
Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan - Liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätöksetdesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.
Raitiovaunujen hankintapäätös etenee markkinaoikeuteen – hylkäämisen perusteina kymmenen pakollista vaatimusta20.10.2025 17:00:05 EEST | Tiedote
Markkinaoikeudelta 20.10. saadun tiedon mukaan pääkaupunkiseudun uusia raitiovaunuja koskevasta hankintapäätöksestä on valitettu. Hankintapäätöksen mukaisesti Skoda Transtechin tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön pakollisista vaatimuksista kymmentä, vaunujen tekniseen ominaisuuteen liittyvää vaatimusta. Valituksi tullut Stadlerin tarjous oli siis kahdesta saadusta tarjouksesta ainoa, joka täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme