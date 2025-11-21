Duodecim

Duodecim valitsi vuoden 2025 terveysalan vaikuttajaksi budjettipäällikkö Mika Niemelän

11.12.2025 09:06:39 EET | Duodecim | Tiedote

Duodecim on valinnut vuoden merkittävimmät terveysalan vaikuttajat 12 kategoriassa. Valinnoissa painotettiin tämän vuoden ansioita ja 144 vuotta täyttävän Duodecimin arvoja.

Valtiovarainministeriön aikaisempaa suurempi rooli terveydenhuollon arjen ja tulevaisuuden järjestymisessä näkyy budjettipäällikkö ja julkisen talouden kirstunvartijan Mika Niemelän valinnassa vuoden 2025 terveysalan vaikuttajaksi.
Terveysalan vaikuttajat TOP 12 kärkeen nousi valtiovarainministeriön (VM) budjettipäällikkö Mika Niemelä. Terveysalan vaikuttajat 2025 julkistettiin Helsingissä 11. joulukuuta.

Terveysalan vaikuttajien valinnoista päätti nyt ensimmäistä kertaa Lääkäriseura Duodecim, jonka omistuksessa Mediuutisten perustama ja tunnetuksi tekemä brändi jatkaa matkaansa tästä eteenpäin vuosittaisena Duodecimin tapahtumana.

Terveysalan vaikuttajat edustavat monen eri alan osaajia, jotka Duodecimin arvojen mukaisesti ovat edistäneet terveyttä, tiedettä ja kollegiaalisuutta ja ovat näin vaikuttaneet suomalaiseen terveydenhuoltoon. Nimet eivät ole paremmuusjärjestyksessä. Poikkeuksen tekee TOP 12 -lista.

TOP 12 -listan kärjessä näkyvät vahvat soteosaajat

Terveysalan vaikuttajat TOP 12 -kategorian tunnustuksista päätti Duodecimin hallitus.

Valinnat heijastavat Duodecimin pääsihteeri Päivi Metsäniemen mukaan nykyistä tilannetta, jossa raha ja taloudelliset reunaehdot voimakkaasti ohjaavat terveydenhuollon päätöksentekoa. Muissa kategorioissa oli mahdollisuus keskittyä sisällöllisesti muihin tärkeisiin asioihin.

Kärkikolmikkoa pidettiin taitavina ja selkeinä viestijöinä. Valtiovarainministeriön aikaisempaa suurempi rooli terveydenhuollon arjen ja tulevaisuuden järjestymisessä näkyy budjettipäällikkö ja julkisen talouden kirstunvartijan Mika Niemelän valinnassa. Hän on työssään tehnyt järjestelmän taloudelliset realiteetit näkyviksi.

Kakkoseksi nostettu kokenut terveydenhuollon johtaja Marina Erhola on tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteerinä ollut tukemassa VM:ää hyvinvointialueiden ohjauksessa. Vaativissakin asemissa hänen toiminnastaan välittyy aina syvä inhimillisyys.

Kolmanneksi valittiin tutkimustyön edistäjä. Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtajan, Eila Kankaanpään johtama Proshade-hanke on merkittävällä tavalla vienyt eteenpäin taloudellisen ja vaikuttavuustiedon käyttöä terveydenhuollon päätöksenteossa. 

Kärkikolmikko kertoo yllättyneensä valinnastaan, ja kokee sen samalla tunnustuksena omien taustaorganisaatioidensa työlle suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

TOP 12 -listalla kahdentoista vaikuttajan joukossa ovat lisäksi: Lasse Lehtonen (4.), Sally Leskinen (5.), Kristiina Patja (6.), Minna Saario (7.), Juha Pekka Turunen (8.), Päivi Korhonen (9.), Sirkku Pikkujämsä (10.), Lauri Pelkonen (11.) ja Olli Silvennoinen (12.).

Kaikki terveysalan vaikuttajat 2025 -listaukset perustuvat sidosryhmien sekä Duodecimin valiokuntien ja työryhmien valintoihin. Kollegiaalisuuden edistäjät -kategorian vaikuttajat valittiin jäsenten ehdotusten perusteella. Ehdotuksia palkittavasta työkaverista tuli valtavasti.

”Toivomme, että kiitoksen ja tunnustuksen saaminen kannustaa kaikkia vuoden 2025 terveysalan vaikuttajia jaksamaan ja jatkamaan tärkeässä työssään”, Päivi Metsäniemi toteaa.

Duodecimin perusti 144 vuotta sitten 12 lääketieteen opiskelijaa. Heidän perintöään juhlittiin tänä vuonna valitsemalla 12 vaikuttajaa 12 eri kategoriassa.

Jatkossa Duodecim palkitsee 100 vaikuttajaa. Kategorioista päätetään vuosittain, jotta valinnat heijastelisivat ajankohtaisia ilmiöitä ja puheenaiheita.


Katso täältä kaikki 144 terveysalan vaikuttajaa »

