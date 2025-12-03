Espoo tarkentaa yläkoululaisten omien mobiililaitteiden käyttöä kouluissa
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala on päivittänyt oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttöä koskevat linjaukset. Yläkouluissa omien mobiililaitteiden käyttö sallitaan jatkossa yhdellä välitunnilla. Kouluissa keskustellaan sopivasta välitunnista oppilaiden kanssa.
”Lasten ja nuorten hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Kun mobiililaitteiden käyttöä ohjataan selkeillä pelisäännöillä, vahvistamme työrauhaa, edistämme oppimista sekä oppimiseen keskittymistä. Näin huolehdimme lasten ja nuorten edellytyksistä yltää parhaimpaansa”, toteaa kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Merja Narvo-Akkola.
Edellisen tarkastelun kasvun ja oppimisen toimiala teki kevätlukukaudella 2024.
Mobiililaitteiden käyttö on ollut kiellettyä alakouluissa koko koulupäivän ajan sekä iltapäiväkerhoissa tähänkin asti. Linjaus jatkuu edelleen. Lukioissa jatketaan olemassa olevilla linjauksilla, ja varmistetaan opiskelijoiden kanssa, että käytänteet ovat selkeät ja kaikkien tiedossa.
Yläkouluissa omien mobiililaitteiden käyttö on kiellettyä koko koulupäivän ajan muutoin, mutta jatkossa käyttö sallitaan yhdellä välitunnilla. Kouluissa keskustellaan sopivasta välitunnista oppilaiden kanssa. Ruokaillessa tai ruokailuvälitunnilla mobiililaitteita ei käytetä. Mobiililaitteiksi katsotaan muun muassa kännykät, tabletit ja kellopuhelimet.
Linjauksia valmisteltaessa kuultiin oppilaita, huoltajia, koulujen henkilöstöä sekä nuorisovaltuustoa.
Perusopetuslain mukaan oppilas saa käyttää mobiililaitetta oppitunnin aikana vain opettajan luvalla oppimistarkoitukseen. Poikkeuksia tästä voidaan tehdä terveydellisistä syistä tai apuvälinetarpeen perusteella. Mikäli oppilas tarvitsee mobiililaitetta poikkeuksellisesti jotain tiettynä ajankohtana, siitä sovitaan erikseen henkilöstön kanssa.
"Some-riippuvuus on selkein syy lasten ja nuorten keskittymisongelmien ja ahdistuksen lisääntymiseen. On tärkeää rauhoittaa koulupäivä ja auttaa lapsia ja nuoria löytämään leikin, pihapelien ja fyysisen juttelun ilo. Koulu ei yksin riitä, vaan tarvitsemme tasapainoista elämää myös vapaa-ajalla ja siinä aikuisten esimerkki tekee paljon. Haastankin meidät vanhemmat löytämään voimia koko perheen ruutuajan hallintaan," kaupunginjohtaja Kai Mykkänen toteaa.
Merja Narvo-Akkola
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Merja Narvo-Akkola
