Ilmastoriskit ja niihin sopeutuminen puhuttavat kantahämäläisiä yrityksiä teemailtapäivässä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat liiketoimintaan jo kaikilla toimialoilla. Suurin osa yrityksistä ei ole kuitenkaan vielä havahtunut tunnistamaan ilmiön aiheuttamia riskejä omalle liiketoiminnalleen. Aiheeseen syvennytään “Yritystoiminta muuttuvassa ilmastossa” -teemailtapäivässä Hämeenlinnassa 18.12.
Hämeen kauppakamarin huhtikuussa 2025 teettämän kyselyn mukaan monet hämäläiset yritykset ovat jo tarttuneet ilmastonmuutoksen hillintätoimiin. Sen sijaan ilmastoriskien tunnistamisessa sekä niihin liittyvien sopeutumistoimien toteuttamisessa on vielä runsaasti parantamisen varaa. Yhtä lailla monilta yrityksiltä on jäänyt myös huomaamatta, millaisia uusia mahdollisuuksia muuttuvat ilmasto-olosuhteet voivat avata liiketoiminnan kehittämiselle.
– Yritystoiminnassa tulee sopeutua ilmastonmuutokseen. Tapahtuma avaa Kanta-Hämeen alueen yrityksille, miksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yrityksille suorastaan välttämätöntä, sanoo tilaisuudessa puhuva ilmastoasiantuntija Tuukka Rautio ELY-keskusten valtakunnallisesta ilmastoyksiköstä.
Avoin tilaisuus kantahämäläisille yrityksille
Hämeen ammattikorkeakoulun Smart&Bio-rakennuksessa järjestettävä tilaisuus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille Kanta-Hämeen alueen yrityksille. Tapahtumassa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia yritystoiminnan näkökulmasta.
– Tapahtuma antaa paikallisille yrityksille tietoa ja kyvykkyyttä yritysten oman vaikutustarkastelun tueksi, Rautio toteaa.
Tapahtuman paneelikeskustelussa päivän aihetta pureskelevat matkailuyrittäjä Anu Nylund (Mood of Finland), varatoimitusjohtaja Anniina Nieminen (Maavakio Oy) sekä vastuullisuusasiantuntija Sari Järveläinen Forssan Yrityskehitys Oy:stä.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Hämeen ELY-keskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu.
Yhteyshenkilöt
Mika MäättäHämeen ELY-keskusPuh:050 599 1902mika.maatta@ely-keskus.fi
Päivi VartiainenHämeen ammattikorkeakouluPuh:050 477 3118paivi.vartiainen@hamk.fi
Tuukka RautioELY-keskusten valtakunnallinen ilmastoyksikköPuh:050 396 1953tuukka.rautio@ely-keskus.fi
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.
