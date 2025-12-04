Kaupunginjohtaja Stina Mattila osallistuu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle
Kaupunginjohtaja Stina Mattila puolisoineen osallistuu Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle lauantaina 6. joulukuuta.
Linnan juhlien teemana on tänä vuonna Koulutus ja sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Kutsuvieraiden joukossa nähdään erityisesti opetusalan ammattilaisia, kuten ansioituneita opettajia eri koulutusasteilta. Kokkolan kaupunkiorganisaatiosta kutsun ovat saaneet myös Kokkolan suomalaisen lukion erityisopettaja Tiina Vitka ja Piispanmäen koulun rehtori Harri Kangasniemi puolisoineen.
Presidentti Alexander Stubb vieraili Kokkolassa syyskuun alussa, jolloin hän osallistui Kokkolan Sataman 200-vuotisjuhlallisuuksiin ja tutustui Piispanmäen kouluun ja päiväkotiin. Presidentti tapasi kokkolalaisia myös Kauppatorilla järjestetyssä yleisötilaisuudessa.
Perjantaina 5.12. kaupunginjohtaja osallistuu perinteiseen Porin prikaatin ja Säkylän kunnan järjestämään itsenäisyyden juhlaan.
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
BIOLOGISKA ӏ FENOMEN Ur Jenny och Antti Wihuris stiftelses samling Karleby – Kajana – Riihimäki – Rovaniemi4.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Fri publicering 4.12.2025 Utställningen Biologiska ӏ Fenomen, som öppnar på K.H.Renlunds museum den 5.12, granskar de dynamiska relationerna mellan natur och människa, vetenskap och konst och hur de avspeglas i varandra. Utställningen riktar blicken mot vårt känsliga ekosystem och livets kretslopp – det som kan ses med blotta ögat och det som endast kan observeras genom mikroskop eller teleskop. Den mänskligt formade miljön återgår utan kontinuerlig skötsel till naturen, men återställs den någonsin till sitt ursprungliga tillstånd – och är det ens nödvändigt? Och vad händer med de naturfenomen som sker bortom människans påverkan?
BIOLOGISIA ӏ ILMIÖITÄ Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Julkaisuvapaa 4.12.2025 K.H.Renlundin museossa 5.12. avautuva näyttely Biologisia ӏ Ilmiöitä tarkastelee luonnon ja ihmisen, tieteen ja taiteen välisiä dynaamisia, myös toisiaan peilaavia suhteita. Näyttely luo katseen meitä ympäröivään herkkään ekosysteemiin ja elämän kiertokulkuun, sen ihmissilmin nähtävään ja toisaalta vain mikroskoopilla tai kaukoputkella havaittavaan todellisuuteen. Ihmisen muokkaama ympäristö palautuu hoitamattomana takaisin luontoon, mutta toipuuko mikään koskaan enää alkutilaansa, ja onko se tarpeellista? Entä ne luonnonilmiöt, jotka tapahtuvat ihmisen vaikutuspiirin ulkopuolella?
Ett diskussionsmöte om vägärenden som gäller Plogvägen och Korpvägen27.11.2025 09:12:32 EET | Pressmeddelande
Stadsstrukturnämnden i Karleby ordnar ett diskussionsmöte om vägärenden som gäller Plogvägen och Korpvägen 9.12.2025.
Keskustelutilaisuus Auratien ja Korpintien tieasioista27.11.2025 09:12:32 EET | Tiedote
Kokkolan kaupunkirakennelautakunta järjestää keskustelutilaisuuden Auratien ja Korpintien tieasioista alueen asukkaille tiistaina 9.12.2025 Kokkolan kaupungintalolla.
Karleby i final i tävlingen Finlands aktivaste kommun 202525.11.2025 14:46:05 EET | Pressmeddelande
Karleby, Pelkosenniemi och Sotkamo har valt till finalister i tävlingen om Finlands aktivaste kommun 2025. Finalisterna publicerades 25.11.2025. Tävlingen Finlands aktivaste kommun ordnas redan åttonde gången. Tävlingen ordnas av Kommunförbundet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och vinnaren offentliggörs vid Idrottsgalan 15.1.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme