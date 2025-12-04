SDP:n kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokko: Euroopan Unionin on vahvistettava omaa puolustustaan

Euroopan Unionin on oltava tehokkaampi puolustuksessaan. Sen takia EU:n on tehtävä päätöksiä, joilla osoitetaan, että sillä on poliittista voimaa ja tahtoa tehdä se, mikä on välttämätöntä. Tämä on eurooppalaisen puolustuksen ydinkysymys.

– On selvää, että NATO määrittää, millaisia joukkoja, kyvykkyyksiä, varusteita ja logistisia ratkaisuja tarvitaan. Puolestaan Euroopan unionilla on taloudelliset resurssit ja lainsäädäntövalta näiden toteuttamiseksi, Kokko painottaa.

Tällä hetkellä EU:n jäsenvaltiot käyttävät puolustukseen 430 miljardia euroa. Vastineeksi saamme 17 erilaista taistelupanssarivaunua ja samankaltaisia järjestelmiä, kun Yhdysvalloissa riittää yksi. Tällä hetkellä tuhlaamme veronmaksajien rahoja päällekkäisiin järjestelmiin.

– EU:n on aika luopua kansallisen puolustusteollisuuden protektionismista. Sen sijaan meidän tulisi keskittyä parhaisiin kyvykkyyksiin riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta ne ovat peräisin. Näin sijoitukset vahvistaisivat yhteistä puolustustamme, Kokko peräänkuuluttaa.

Sota Ukrainassa on saatava loppumaan. Koska Venäjä tottelee vain voimaa, EU:n on vahvistettava omaa voimaansa ja käytettävä kaikkia käytettävissä olevia keinoja Venäjän pysäyttämiseksi.

– Venäläisillä passeilla matkustaville pitää asettaa täydellinen matkustuskielto EU:n alueelle. Jos Venäjän sotilaskoneet loukkaavat yhteistä ilmatilaa, ne on ammuttava alas, kuten Turkki teki vuonna 2015 rajallaan. Lisäksi Ukrainan tukemista on lisättävä. EU:n tulee vahvistaa Ukrainan puolustuskykyä ja sallia sen iskut myös Venäjän alueelle pitkän kantaman ohjuksilla. Ukrainalaiset taistelevat ja kuolevat tällä hetkellä, jotta meidän ei tarvitsisi, Kokko päättää.