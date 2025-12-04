Sofia Virta hallituksen ilmastosuunnitelmasta: jos tämä on sinivalkoista ilmastopolitiikkaa, värisävyt ovat pahasti haalistuneet

Hallitus on tänään kertonut keskeisten ilmastopolitiikan linjapapereiden, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman sekä energia- ja ilmastostrategian, sisällöstä.

– Hallituksen ilmastosuunnitelmat ovat kuin ämpärillinen vettä metsäpalon sammuttamiseen – mittakaava on täysin riittämätön. Ilmastokriisi ei odota, mutta hallitus toimii kuin aikaa olisi rajattomasti, Virta tiivistää kritiikkinsä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on huomauttanut hallitusta huonosta valmistelusta, kalliista virheistä ja poliittisesti ohjatuista päätöksistä. Virran mukaan nyt näyttää, ettei viesti vieläkään mene perille.

– Siinä missä edellinen hallitus sai kiitosta laadukkaasta ilmastopolitiikasta, nyt nähdään paluu umpikujaan ja epäselvään ohjaukseen. Esimerkiksi toimien kustannustehokkuus ja vaikuttavuus jätetään jälleen taka-alalle, Virta huomauttaa.

Virta sanoo, että hallitus vetää jarrua hetkessä, jossa pitäisi päinvastoin painaa kaasua.



– Hallituksen suunnitelma ilman rahoitusta ja realistista aikataulua on kuin ilmakupla – näyttää paperilla hyvältä, mutta ei kanna käytännössä mitään. Ilmastotoimet tarvitsevat selkeät resurssit, ei tyhjiä lupauksia. Hallituksen on lopetettava viivyttely ja alettava johtaa ilmastotyötä tosissaan. Nyt esitetyt linjaukset eivät turvaa suomalaisten tulevaisuutta – päinvastoin ne vaarantavat sen, Virta painottaa.

– Jos tämä on ministeri Ranteen mielestä sinivalkoista ilmastopolitiikkaa, värisävyt ovat siinä Suomen lipussa pahasti haalistuneet. Ilmastotoimet ovat ennen kaikkea turvallisuustoimia ja Suomen huoltovarmuuden peruskiveä. Perussuomalaisten uskottavuus turvallisuudessa on yhtä vahva kuin kokoomuksen uskottavuus ilmastopuolueena – eli käytännössä olematon. Sokea taluttaa mykkää, ja suunta on suoraan karille, Virta päättää.