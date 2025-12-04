Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola osallistuu Linnan juhliin
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola osallistuu 6.12.2025 Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle Presidentinlinnassa.
Metsola on yksi harvoista ulkomaisista vieraista tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin isännöimässä tilaisuudessa.
Ennen vierailuaan puhemies Metsola sanoi:
”Minulle oli suuri kunnia saada kutsu itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Suomessa.
Tämä on tilaisuus hiljentyä pohtimaan, mitä 108 vuotta itsenäisyyttä merkitsee Suomelle ja mitä uhrauksia suomalaisilta on vaadittu itsenäisyyden saavuttamiseksi ja puolustamiseksi. Minulle tämä on muistutus siitä, ettei vapautta tule koskaan pitää itsestäänselvyytenä, varsinkaan näinä epävarmoina aikoina.
Haluan kiittää tasavallan presidentti Alexander Stubbia kutsusta. Pian voimme yhdessä juhlistaa Suomen itsenäisyyttä ja sen valoisaa tulevaisuutta.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa4.12.2025 09:54:17 EET | Tiedote
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12.3.12.2025 15:23:25 EET | Kutsu
Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.
Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12.2.12.2025 09:52:17 EET | Kutsu
Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.
EU måste visa ledarskap för att säkerställa fred för Ukraina27.11.2025 14:21:35 EET | Pressmeddelande
På torsdagen uppmanade Europaparlamentet EU att ta ett större ansvar för Europas säkerhet och att stödja freden i Ukraina på ett så proaktivt sätt som möjligt.
EU:n tulee osoittaa johtajuutta rauhan saamiseksi Ukrainaan27.11.2025 14:21:35 EET | Tiedote
EU-parlamentti toivoo, että EU kantaisi enemmän vastuuta Euroopan turvallisuudesta ja tukisi rauhan saamista Ukrainaan mahdollisimman aktiivisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme