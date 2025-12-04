SDP:n Perholehto: Kokoomuksen siunauksella vastuu ilmastopolitiikan korjausliikkeestä lykätään seuraavalle hallitukselle
Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto (SDP) huomauttaa, että hallituksen sisäinen kiistely on tulpannut ilmastopolitiikan valmistelua koko kauden. Tänään annetut selonteot – keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma sekä energia- ja ilmastostrategia – tulevat hänen mukaansa liian myöhään.
– Hallituksen sisäinen kiistely on venyttänyt ja vanuttanut asioita niin paljon, että koko kauden keskeisimmät ilmastopoliittiset linjaukset saatiin selontekoina julki vasta tänään. Tähän peilaten ei voi todeta kun sen, että odotusta ei kovin palkittu vaan selonteot jäävät tussahduksiksi. Kovin merkittävistä uusista toimista ei linjata ja rahoitus jätetään kysymysmerkiksi, Perholehto harmittelee.
Perholehdon mukaan hallituskauden ilmastopoukkoilu on koitunut Suomen talouden ja investointi-ilmapiirin tappioksi.
– Koko kauden ajan olemme seuranneet surullisina, kun kokoomusta on viety perussuomalaisten ilmastovastaisuuden talutusnuorassa. Suomen talouskasvu ja investointiympäristö ovat kärsineet tästä epävarmuudesta, vaikka Suomella ei olisi varaa menettää yhtäkään vihreän siirtymän investointia. Rakentavakaan palaute ei tunnu silti tehoavan, sillä esimerkiksi viime viikolla julkaistu sopu tuulivoimaloiden jäykästä hankaloittaa energiainvestointeja edelleen, jatkaa Perholehto.
Perholehto viittaa myös tänään julkaistuun VTT:n raporttiin hallituksen ilmastopolitiikan tietoperustasta.
– Raportti ei anna aihetta tyytyväisyyteen. Siinä todetaan, että päästösektorien tavoitteita ei ole riittävästi yhteensovitettu Orpon kaudella valmistelluissa suunnitelmissa. Näin ne eivät riittävällä tavalla tue ilmastolain tavoitetta, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. SDP sen sijaan on yhä sitoutunut tavoitteeseen, sekä esittää jälleen vaihtoehtobudjetissaan ilmasto- ja luontotoimia ja osoittaa niille rahoituksen. Onko hallitus valmis tekemään saman vai jäävätkö selonteot tyhjiksi kirjauksiksi ? Perholehto päättää kysyen.
