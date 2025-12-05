Saimaa-orkesterin Matti Mikkolasta Vantaan Viihdeorkesterin taiteellinen partneri

"Matti on rohkea, tinkimätön ja Suomen kulttuurikentässä äärettömän arvokas taiteilija. Hän tekee omaleimaista musiikkia ja onnistuu tavoittamaan sillä monenlaisia yleisöjä", Vantaan Viihdeorkesterin taiteellinen johtaja Lauri Porra sanoo.

"Tarkoituksena on, että Saimaa pystyy ajattelemaan meitä omissa projekteissaan jo hyvissä ajoin ja miettimään yhteistyökuvioita rohkeasti pidemmälle tulevaisuuteen."

Mikkolan kehittämät sisällöt tuovat jälleen uuden ulottuvuuden Vantaan Viihdeorkesterin repertuaariin. Yhdessä etsitään uudenlaisia konsepteja ja kehitetään suomalaista orkesteri-instituutiota.

"Tulemme erilaisesta ja vähän hulluttelevasta maailmasta, joten yhteiset sovellukset voivat olla tosi kiinnostavia", Mikkola toteaa.

Vaikka Saimaan taiteellinen linja on ollut alusta asti hyvin rönsyilevä, monissa projekteissa on ollut sisäänrakennettuna mahdollisuus ja kiinnostus käyttää isoa kokoonpanoa. Ison orkesterin rekrytoiminen omiin projekteihin on kuitenkin työlästä ja kallista.

Tuore yhteistyökuvio tarjoaa Saimaalle mahdollisuuden ison orkesterin sointiin matalalla kynnyksellä.

"Yhteistyö Vantaan Viihdeorkesterin kanssa on meille ihan karkkikauppa, melkein naurettavan hienoa. Suomessa on monia hyviä orkestereita, mutta vain VVO pystyy tykittämään siihen malliin kuin se tekee", Mikkola sanoo.

"Kaikki ammattilaiset kiittelevät Vantaan Viihdeorkesterin superlaatua. Myös organisaatio, tekniikka ja toimintatavat ovat viimeisen päälle. Kaiken lisäksi VVO:n porukka on innostavaa ja yhteistyökykyistä – mikä tekee yhteistyöstä myös tosi mukavaa."