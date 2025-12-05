Saimaa-orkesterin Matti Mikkolasta Vantaan Viihdeorkesterin taiteellinen partneri
Vantaan Viihdeorkesterilla ja Matti Mikkolan luotsaamalla Saimaa-yhtyeellä on ollut vuosien varrella useita menestyksekkäitä yhteistyöprojekteja. Nyt hyvää yhteistyötä syvennetään ja monipuolistetaan entisestään.
"Matti on rohkea, tinkimätön ja Suomen kulttuurikentässä äärettömän arvokas taiteilija. Hän tekee omaleimaista musiikkia ja onnistuu tavoittamaan sillä monenlaisia yleisöjä", Vantaan Viihdeorkesterin taiteellinen johtaja Lauri Porra sanoo.
"Tarkoituksena on, että Saimaa pystyy ajattelemaan meitä omissa projekteissaan jo hyvissä ajoin ja miettimään yhteistyökuvioita rohkeasti pidemmälle tulevaisuuteen."
Mikkolan kehittämät sisällöt tuovat jälleen uuden ulottuvuuden Vantaan Viihdeorkesterin repertuaariin. Yhdessä etsitään uudenlaisia konsepteja ja kehitetään suomalaista orkesteri-instituutiota.
"Tulemme erilaisesta ja vähän hulluttelevasta maailmasta, joten yhteiset sovellukset voivat olla tosi kiinnostavia", Mikkola toteaa.
Vaikka Saimaan taiteellinen linja on ollut alusta asti hyvin rönsyilevä, monissa projekteissa on ollut sisäänrakennettuna mahdollisuus ja kiinnostus käyttää isoa kokoonpanoa. Ison orkesterin rekrytoiminen omiin projekteihin on kuitenkin työlästä ja kallista.
Tuore yhteistyökuvio tarjoaa Saimaalle mahdollisuuden ison orkesterin sointiin matalalla kynnyksellä.
"Yhteistyö Vantaan Viihdeorkesterin kanssa on meille ihan karkkikauppa, melkein naurettavan hienoa. Suomessa on monia hyviä orkestereita, mutta vain VVO pystyy tykittämään siihen malliin kuin se tekee", Mikkola sanoo.
"Kaikki ammattilaiset kiittelevät Vantaan Viihdeorkesterin superlaatua. Myös organisaatio, tekniikka ja toimintatavat ovat viimeisen päälle. Kaiken lisäksi VVO:n porukka on innostavaa ja yhteistyökykyistä – mikä tekee yhteistyöstä myös tosi mukavaa."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toiminnanjohtaja Janne Rönnbäck
janne.ronnback@viihdeorkesteri.fi
p. 0400 780 770
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.