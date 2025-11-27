Ahvenniemi lakisuojelukohteeksi
Etelä-Savon ELY-keskus on suojellut Pertunmaalla sijaitsevan entisen Ahvenniemen tilan vanhan päärakennuksen, luhtiaitan ja jyväaitan. Ahvenniemen tila on osa Suuren Savontien valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Suuren Savontien varrella sijaitsevalla Ahvenniemellä on merkittävä rooli Mäntyharjun kuntaan vuonna 2025 liitetyn Pertunmaan historiassa. Ahvenniemi toimi kahteen otteeseen kestikievarina, ensin 1600-luvulla ja sittemmin 1800-luvulla. Museoviraston mukaan ”kestikievareina toimineet rakennukset edustavat historiallisen ilmiön harvinaistuvaa rakennusperintöä”.
Suojelun kohteet
Ahvenniemen poikkeuksellisen kookas päärakennus toimi 1800 -luvulta 1960-luvulle saakka kunnan, seurakunnan ja lähes kaiken muun julkisen toiminnan kokoontumispaikkana. Vuosikymmeniä käyttämättömänä seissyttä päärakennusta uhkasi purkaminen vuosituhannen vaihteessa, mikä käynnisti pohdinnan rakennuksen suojelemisesta. Sittemmin rakennus pihapiireineen osoitettiin yleiskaavassa säilytettäväksi kohteeksi.
Maantietä ylväästi reunustava päärakennus on säilynyt kievaritoiminnan ajalta varsin autenttisena. Päärakennuksen nykyinen omistaja on pelastanut sen merkittävillä konservointi- ja korjaustoimenpiteillä, jotka aloitettiin kiinteistön vaihdettua omistajaa vuonna 2011.
Päärakennuksen lisäksi ELY-keskus on päätöksessään suojellut päärakennuksen pihapiiriä täydentävät aitat. Yhdessä päärakennuksen kanssa ne muodostavat edustavan historiallisen kokonaisuuden Ahvenniemen talon kestikievariaikaisesta toiminnasta sekä alueen aikakauden rakennustekniikasta ja arkkitehtuurista.
Kaava turvaa säilymistä
ELY-keskus ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi suojella tarkastelukokonaisuuteen kuuluvia väentupaa, navettaa, saunaa ja heinälatoa, vaikka katsookin niiden olevan paikallisesti arvokkaita ja hienoja esimerkkejä oman aikakautensa rakennustavasta. ELY-keskus näkee alueella voimassa olevan yleiskaavan turvaavan riittävästi näiden rakennusten säilymistä.
ELY-keskus arvostaa kaikkien päätökseen sisältyvien kohteiden omistajien positiivista suhtautumista rakennuksiinsa ja pitää sitä hienona esimerkkinä paikallishistorian ja kulttuuriarvojen kunnioittamisesta. Erityisesti päärakennuksen omistaja on tehnyt merkittävää kulttuurityötä restauroidessaan ainutlaatuista kohdettaan vuosikausia. ELY-keskus toivoo, että rakennuksille löytyisi käyttöä, jolloin niiden kunnostamiselle ja ylläpidolle olisi myös käytännön tarvetta.
Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Yhteyshenkilöt
Satu KarjalainenmaankäyttöasiantuntijaPuh:0295 024 024satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella ja koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli
puh. 0295 024 000
https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niiranen27.11.2025 13:59:24 EET | Tiedote
Valtioneuvosto nimitti vuoden 2026 alussa toimintansa aloittavan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niirasen. Itä-Suomen elinvoimakeskus muodostetaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista. Elinvoimakeskuksiin siirtyy suurin osa nykyisten ELY-keskusten tehtävistä.
Etelä-Savossa työttömiä saman verran kuin vuosi sitten25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Savon kuntien työllisyyspalveluissa oli lokakuun lopussa 6 068 työtöntä eli 12 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Savossa oli lokakuun lopussa 2 432 yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä ollutta työnhakijaa. Osuus kaikista työttömistä on noussut vuodessa 34 %:sta 40 %:iin.
Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymissä puolustusteollisuutta, matkailua ja maataloutta30.10.2025 13:20:16 EET | Tiedote
Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymät ovat yhä monisyiset. Maakunnan pk-yritykset panostavat kehittämiseen maltillisesti. Suurten veturiyritysten vähäisyys näkyy TKI-toiminnan keskittymisessä korkeakoulusektorille. Myös väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän lasku painaa vaakakupissa.
Etelä-Savossa työttömien määrä nousi ja lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta21.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Savon kuntien työllisyyspalveluissa oli syyskuun lopussa 5 883 työtöntä eli 142 enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja heistä oli 261, missä oli laskua vuodentakaisesta 43 %. Työttömien naisten määrä nousi vuodentakaisesta 105:llä ja miesten 33:lla.
Rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 08:36:07 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme