Ahvenniemi lakisuojelukohteeksi

Suuren Savontien varrella sijaitsevalla Ahvenniemellä on merkittävä rooli Mäntyharjun kuntaan vuonna 2025 liitetyn Pertunmaan historiassa. Ahvenniemi toimi kahteen otteeseen kestikievarina, ensin 1600-luvulla ja sittemmin 1800-luvulla. Museoviraston mukaan ”kestikievareina toimineet rakennukset edustavat historiallisen ilmiön harvinaistuvaa rakennusperintöä”.

Suojelun kohteet



Ahvenniemen poikkeuksellisen kookas päärakennus toimi 1800 -luvulta 1960-luvulle saakka kunnan, seurakunnan ja lähes kaiken muun julkisen toiminnan kokoontumispaikkana. Vuosikymmeniä käyttämättömänä seissyttä päärakennusta uhkasi purkaminen vuosituhannen vaihteessa, mikä käynnisti pohdinnan rakennuksen suojelemisesta. Sittemmin rakennus pihapiireineen osoitettiin yleiskaavassa säilytettäväksi kohteeksi.

Maantietä ylväästi reunustava päärakennus on säilynyt kievaritoiminnan ajalta varsin autenttisena. Päärakennuksen nykyinen omistaja on pelastanut sen merkittävillä konservointi- ja korjaustoimenpiteillä, jotka aloitettiin kiinteistön vaihdettua omistajaa vuonna 2011.

Päärakennuksen lisäksi ELY-keskus on päätöksessään suojellut päärakennuksen pihapiiriä täydentävät aitat. Yhdessä päärakennuksen kanssa ne muodostavat edustavan historiallisen kokonaisuuden Ahvenniemen talon kestikievariaikaisesta toiminnasta sekä alueen aikakauden rakennustekniikasta ja arkkitehtuurista.

Kaava turvaa säilymistä



ELY-keskus ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi suojella tarkastelukokonaisuuteen kuuluvia väentupaa, navettaa, saunaa ja heinälatoa, vaikka katsookin niiden olevan paikallisesti arvokkaita ja hienoja esimerkkejä oman aikakautensa rakennustavasta. ELY-keskus näkee alueella voimassa olevan yleiskaavan turvaavan riittävästi näiden rakennusten säilymistä.

ELY-keskus arvostaa kaikkien päätökseen sisältyvien kohteiden omistajien positiivista suhtautumista rakennuksiinsa ja pitää sitä hienona esimerkkinä paikallishistorian ja kulttuuriarvojen kunnioittamisesta. Erityisesti päärakennuksen omistaja on tehnyt merkittävää kulttuurityötä restauroidessaan ainutlaatuista kohdettaan vuosikausia. ELY-keskus toivoo, että rakennuksille löytyisi käyttöä, jolloin niiden kunnostamiselle ja ylläpidolle olisi myös käytännön tarvetta.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.