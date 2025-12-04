Kuntien rahoitusvastuu työttömyystuissa näkyy loppuvuoden laskuissa – lokakuun ja marraskuun laskut ovat poikkeuksellisen suuria
Kunnat ovat osallistuneet vuoden 2025 alusta työttömyystukien rahoitukseen aiempaa laajemmin. Loppuvuoden laskut ovat aiempia kuukausia suurempia, koska alkuvuoden maksuja laskutetaan jälkikäteen.
Vuoden 2025 alusta kunnat ovat rahoittaneet osan Kelan maksamasta työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta sekä työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta. Rahoitusvastuu on sillä kunnalla, joka on merkitty väestörekisteriin työttömän vakituiseksi kotikunnaksi tuen maksupäivänä. Kela laskuttaa kunnilta osuudet jälkikäteen kuukausittain.
Alkuvuoden laskut olivat todellista rahoitusvastuuta pienempiä, koska kaikkia laskutukseen liittyviä toiminnallisuuksia ei ehditty toteuttaa lain voimaantuloon mennessä. Tämän vuoksi Kela ei ole laskuttanut kuntia ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle siirtyneistä henkilöistä ennen lokakuuta. Nämä laskuttamatta jääneet maksut tulevat maksettavaksi loppuvuoden laskuissa. Asia koskee kaikkia kuntia. Asia oli tiedossa jo ennen lain voimaan tuloa, ja Kela tiedotti siitä kunnille.
– Niukkojen resurssien puitteissa Kela on joutunut vaiheistamaan ja priorisoimaan laskutusjärjestelmän kehitystä, kertoo tietopalvelujohtaja Arto Vuori.
Maksut laskutetaan loppuvuoden aikana, jotta vuositason rahoitusvastuu toteutuisi mahdollisimman oikein. Vastaavia poikkeamia laskutukseen ei ole odotettavissa ensi vuonna. Tammikuussa lähettävissä joulukuuta koskevissa laskuissa voi olla pieniä määriä takautuvia maksuja. Takautuvia maksuja laskutetaan joulukuun laskulla kuitenkin koko maassa vain muutamista sadoista ihmisistä.
– Työttömyyskausien pitkittyessä työttömyystukien rahoitusosuus on monelle kunnalle iso haaste. Pyrimme Kelassa siihen, että jatkossa kunnat pystyvät paremmin ennakoimaan tulevia laskuja, Vuori sanoo.
Lokakuussa työmarkkinatuen lasku kasvoi 17,5 miljoonalla eurolla – marraskuussa lisäys noin 12 miljoonaa euroa
Lokakuussa Kela otti käyttöön toiminnallisuuden, joka mahdollisti laskutuksen ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle siirtyneistä henkilöistä. Tämän vuoksi lokakuun työmarkkinatuen laskut olivat aiempia kuukausia suurempia. Myös joulukuussa tuleva marraskuun lasku on normaalia suurempi, sillä kaikkia alkuvuoden laskuttamatta jääneitä maksuja ei ehditty käsitellä lokakuussa. Ne henkilöt, joita koskevat takautuvat maksut käsiteltiin lokakuussa, on seuraavien kuukausien laskuilla huomioitu normaalisti.
Lokakuun ja marraskuun laskuilla on takautuvia maksuja arviolta 15 000 – 17 000 henkilöstä, jotka ovat siirtyneet työmarkkinatuelle. Näistä yli puolet sisältyvät vasta marraskuun laskutukseen. Lokakuun laskulla olleiden takautuvien maksujen määrä oli noin 17,5 miljoonaa euroa koko maassa. Marraskuussa takautuvien maksujen arvioidaan korottavan laskutettavaa summaa koko maassa noin 12 miljoonaa euroa.
Palautukset hyvitetään jatkossa kuukausittain
Työttömyystukien laskutuksessa huomioidaan jatkossa myös tukien takaisinperinnästä aiheutuvat palautukset. Aiemmissa laskuissa palautuksia ei ole huomioitu, joten joulukuussa lähetettävässä marraskuun laskussa Kela hyvittää kunnille takautuvasti vuoden 2025 alusta kertyneet palautukset. Hyvittämättä jääneitä palautuksia arvioidaan olevan yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa, pääosin työmarkkinatuessa.
– Joulukuussa lähetettävällä marraskuun laskulla palautukset näkyvät laskun erittelyosassa. Myös seuraavissa laskuissa palautukset näkyvät kuukausittain. Tämä parantaa läpinäkyvyyttä ja helpottaa seurantaa kunnissa, Vuori kertoo.
Lisätiedot kuntalaskutuksesta
