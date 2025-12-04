Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 9.12.2025
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 09.12.2025, klo 17.30 alkaen, Kaleva-sali, Aalto-yliopiston päärakennus Dipolissa, Otakaari 24, Espoo.
Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelma, vuosien 2027–2030 investointisuunnitelma ja tarkistus vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmaan, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen sekä pelastuslaitoksen valvonta- ja palvelumaksujen tarkistaminen 1.1.2026 alkaen, osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025 ja talousarviomuutosten hyväksyminen.
Kokouksessa käsitellään myös lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksesta. Lisäksi annetaan vastaukset aluevaltuutettujen kysymyksiin raskauden ehkäisyn päivitettyjen suositusten toimeenpanosta, kuljetuspalvelujen toimivuudesta hyvinvointialueen läntisessä osassa ja rintasyöpäseulontojen tarjoamisen lähipalvelustrategiasta vuosille 2026–2029.
Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla. Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.
Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
