School to Belong -ohjelman vastaava kutsuttiin Linnan juhliin – Hieno osoitus työn merkityksestä yksinäisyyden vähentämiseksi oppilaitoksissa

Lasten ja nuorten yksinäisyys on vakava ja kasvava ongelma. Joka neljäs yläkouluikäinen tyttö ja joka kymmenes poika kokee itsensä usein yksinäiseksi. Pitkään jatkunut yksinäisyys heikentää nuorten psyykkistä ja fyysistä terveyttä, alentaa oppimiskykyä ja altistaa väkivaltaiselle käytökselle.

School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelma tekee yksinäisyyden vähentämisestä koko koulun yhteisen asian.

– On erinomaista, että School to Belong -ohjelman tekemä työ yksinäisyyden vähentämiseksi huomioidaan tänä vuonna juhlistettaessa koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana, sanoo School to Belong -ohjelmavastaava Silva Simojoki.

Ohjelmassa käytetään kansainvälisissä tutkimuksissa parhaiten toimiviksi todennettuja menetelmiä: tehokasta varhaista puuttumista, taitojen harjoittelua, asenneilmapiirin muuttamista ja yksinäisyyttä ylläpitävien ajatusvääristymien oikomista.

Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa ohjelmaa kattamaan kaikki Suomen yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut ja kasvattaa mukana olevien oppilaitosten määrää vuosittain 20 %.

School to Belong -ohjelman tuloksia

HelsinkiMission School to Belong -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille konkreettisia keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä.

Mukana jo yli 200 oppilaitosta eri puolilta Suomea

Ohjelma tavoittaa vuosittain yli 100 000 nuorta

Lukiossa, jotka ovat olleet mukana useamman vuoden: Yksinäisyyden kokemus on vähentynyt 5 prosenttiyksikköä Ulkopuolisuuden tunne on vähentynyt 14 prosenttiyksikköä Nuorten valmiudet kohdata yksinäisyyttä ovat kasvaneet 9 prosenttiyksikköä

Ymmärrys yksinäisyydestä on lisääntynyt nuorilla, henkilökunnalla ja huoltajilla

Noin 1 000 nuorta saa vuosittain keskusteluapua Nuorten kriisipisteellä. Haitallinen yksinäisyys väheni 16 % keskustelu- ja kriisiavussa asiakkaina olleilla nuorilla vuonna 2024.

HelsinkiMission School to Belong -ohjelma auttaa tunnistamaan ja vähentämään nuorten yksinäisyyttä ja sen haitallisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Ohjelman tavoitteena on tehdä yksinäisyyden vähentämisestä koko oppilaitoksen yhteinen asia. School to Belong -ohjelmassa huomioidaan laajasti kouluyhteisön eri toimijat nuorten yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi.

School to Belong -ohjelman suunnittelu ja toteutus käynnistettiin vuonna 2021 eduskunnan myöntämän joululahjarahan turvin. Oppilaitoksille maksutonta School to Belong -ohjelmaa rahoittavat Yhteisvastuu-keräys 2024, Eva Ahlströmin säätiö, perheyritys Berner Oy, August Ludvig Hartwallin säätiö, perheyritys Veikko Laine Oy, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö. Ohjelman ruotsinkielistä toimintaa rahoittavat Svenska folkskolans vänner ja Svenska kulturfonden. Posti tukee ohjelmaa HelsinkiMission pääyhteistyökumppanina vuosina 2023–2025.