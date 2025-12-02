Fingridin rajasiirtoyhteyshankkeet EU:n yhteisen ja keskinäisen edun hankkeiden listalle

Euroopan komissio on julkaissut uuden luettelon rajat ylittävistä energiainfrastruktuurihankkeista, joille on myönnetty yhteistä etua (PCI) ja keskinäistä etua (PMI) koskeva asema. Fingridin kolme rajasiirtoyhteyshanketta Aurora Line 2, Estlink 3 ja Fenno-Skan 3 ovat mukana tässä luettelossa. Näistä Fenno-Skan 3 on mukana listalla ensimmäistä kertaa. Edellinen lista julkaistiin loppuvuodesta 2023.

Luetteloon pääsy osoittaa, että komission mukaan hankkeet ovat keskeisiä Euroopan energiapoliittisten ja ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Statuksen myötä hankkeiden edistäminen helpottuu merkittävästi.

"Hankkeiden toteutuminen on merkittävää käyttövarmuuden, sähkömarkkinoiden toimivuuden ja uusiutuvan energian integraation kannalta. Nyt myönnetty status tuo mukanaan merkittäviä etuja: nopeutetut lupamenettelyt ja sääntelyprosessit sekä mahdollisuuden hakea EU-rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä", Fingridin yksikön päällikkö Mikko Heikkilä sanoo.

Aurora Line 2, uusi maayhteys Ruotsiin

Aurora Line 2 on suunnitteilla Suomen ja Ruotsin välille 2030-luvun alkupuolella. Se täydentää juuri valmistunutta Aurora Line -yhteyttä, joka on vuosikymmenen merkittävin investointi Suomen kantaverkkoon ja otettiin käyttöön marraskuussa 2025.

Estlink 3, kolmas merikaapeliyhteys Viroon

Estlink 3 lisää Suomen ja Viron välistä siirtokapasiteettia ja vahvistaa alueellista energiavarmuutta. Yhteys tukee markkinoiden toimivuutta ja mahdollistaa entistä paremman uusiutuvan energian hyödyntämisen.

Fenno-Skan 3, uusi kaapeliyhteys Ruotsiin

Fenno-Skan 3 on suunnitteilla Suomen ja Ruotsin välille, ja se vahvistaa olemassa olevia tasavirtayhteyksiä. Hanke parantaa siirtokapasiteettia ja tukee sähköjärjestelmän häiriönsietokykyä. Fenno-Skan 3 tulisi korvaamaan vanhan Fenno-Skan 1 -merikaapelin, joka valmistui vuonna 1989.

Miksi PCI- ja PMI-status on tärkeä?



Statukset voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat keskeisiä EU:n energiajärjestelmien sisämarkkinoille sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi niiden on parannettava EU:n energiavarmuutta ja edistettävä uusiutuvan energian integraatiota vähintään kahdessa EU-maassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän jälkeen hankkeille on mahdollista hakea EU-rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä. Komissio tukee hankkeiden toteutusta tiiviillä yhteistyöllä jäsenvaltioiden ja hankkeiden toteuttajien kanssa.

