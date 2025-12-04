Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 december 2025

4.12.2025 15:24:59 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 december 2025 kl. 17.30 i Kaleva-salen, Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.

På sammanträdet behandlas bland annat Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028, investeringsplan för 2027–2030 och revidering av investeringsplanen för 2026–2029, justering av klientavgifterna inom social- och hälsovårdstjänster och räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter från och med den 1 januari 2026, delårsrapporten för 1.1–30.9.2025 och godkännande av budgetändringar.

På sammanträdet behandlas även ett utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2024. Dessutom ges svar på ledamöternas frågor om implementeringen av uppdaterade rekommendationer för preventivmedel, hur färdtjänsterna fungerar i den västra delen av välfärdsområdet och om att erbjuda bröstcancerscreening som närservice 2026–2029.

Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal. På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga "Eftersnacket" med välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter. 

Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområdevälfärdsområdesfullmäktige

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Budgeten och investeringsplanen går vidare till välfärdsområdesfullmäktige för behandling24.11.2025 18:01:20 EET | Tiedote

Välfärdsområdesstyrelsen godkände budgeten för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028 samt investeringsplanen för 2027–2030 och föreslår att välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten, ekonomiplanen och investeringsplanen. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välfärdsområdet producerar de hjälpmedelstjänster inom primärvården som omfattas av dess organiseringsansvar som egen verksamhet. Dessutom ändrade välfärdsområdesstyrelsen verksamhetsföreskriften för tjänsterna som stöder rörligheten.

Talousarvio ja investointisuunnitelma etenee aluevaltuustoon24.11.2025 17:55:24 EET | Tiedote

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 ja esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi talousarvion, taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue tuottaa järjestämisvastuullaan olevat perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut omana toimintanaan. Lisäksi aluehallitus tarkisti liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye