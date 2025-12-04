Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 december 2025
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 december 2025 kl. 17.30 i Kaleva-salen, Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.
På sammanträdet behandlas bland annat Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028, investeringsplan för 2027–2030 och revidering av investeringsplanen för 2026–2029, justering av klientavgifterna inom social- och hälsovårdstjänster och räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter från och med den 1 januari 2026, delårsrapporten för 1.1–30.9.2025 och godkännande av budgetändringar.
På sammanträdet behandlas även ett utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2024. Dessutom ges svar på ledamöternas frågor om implementeringen av uppdaterade rekommendationer för preventivmedel, hur färdtjänsterna fungerar i den västra delen av välfärdsområdet och om att erbjuda bröstcancerscreening som närservice 2026–2029.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal. På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga "Eftersnacket" med välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter.
Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
