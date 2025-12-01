Osuuskauppa Suur-Savo

Stellan suuri joulukuusi hurmaa loistollaan

4.12.2025 16:14:25 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

Kauppakeskus Stellan suuri joulukuusi Tähtitorin laidalla on herättänyt tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihastusta niin ohikulkijoissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Eikä ihme – perinteisen koristelun sijaan kuusen oksille on ripusteltu myös pörröisiä nalleja ja lahjapaketteja, ja koristelu jatkuu myös kuusen edustalla.

Kauppakeskus Stellan joulukuusi ihastuttaa niin paikallisia kuin turistejakin.
Kauppakeskus Stellan joulukuusi ihastuttaa niin paikallisia kuin turistejakin. Sanna Neuvonen

Joulukuusen tämän vuotisen näyttävämmän ilmeen takana on Kauppakeskus Stellan ja Sokoksen somistaja Leena Arvio, joka on tehnyt somistuksia molemmissa toimipaikoissa jo useiden vuosien ajan. 

– Tänä vuonna sain ison joulukuusen koristeluun toiveen, että kuusen ympärille ja alle voisi loihtia entistä näyttävämmän somistuksen. Tästä sainkin idean, että somistusta voisi nostaa myös reilusti ylöspäin, sillä korkeutta kuusessa riittää. Somistusta ideoitiin yhdessä Stellan markkinointitiimin kanssa ja hyvällä suunnittelulla myös toteutus onnistui käden käänteessä, kertoo Leena.   

Upea joulukuusi somistuksineen luo Stellaan lämmintä ja leikkisää joulun tunnelmaa ja houkuttelee pysähtymään joulukiireidenkin keskellä. Kuusen edusta on osoittautunut myös suosituksi kuvauspaikaksi niin paikallisille kuin turisteille, ja löytyypä kuusen alta perinteisesti myös nojatuoli, jossa on nähty istuvan tänäkin vuonna itse joulupukki!  

Stellan joulukuuset koristeli tänäkin vuonna somistaja Leena Arvio.
Stellan joulukuuset koristeli tänäkin vuonna somistaja Leena Arvio.
Sanna Neuvonen
