OmaSp:lle on myönnetty Avainlippu

OmaSp:n viestintäjohtaja Pirjetta Soikkelin mukaan Avainlippu on ennen kaikkea lupaus OmaSp:n asiakkaille: "Merkki vahvistaa entisestään sitoutumistamme laadukkaaseen ja helposti saavutettavaan pankkipalveluun. Haluamme olla mukana rakentamassa vakaata ja kestävää taloutta yhdessä asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa."

Avainlippuun liitetään positiivisia mielikuvia

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalainen työ ry:n tutkimuksen mukaan lähes kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Avainlippu vaikuttaa merkin tuntevista 68 prosentilla ostopäätöksiin positiivisesti. Avainlippu on myös kaikista vastuullisuus- ja kotimaisuustunnuksista eniten ostamiseen motivoiva (74 %) merkki.



Suomalainen työ ry:n asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskoski toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.



Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. Peräti 94 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Pohjoiskoski kertoo.

