Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on yllätyksetön, mutta antaa sen mitä pitääkin
Suomen tavoitteena on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti olla edelleen puhtaan energian suurvalta ja suunnannäyttäjä. Energiateollisuuden näkemyksen mukaan strategiassa on niukasti uusia toimenpiteitä, painopiste on toimintaympäristön ennakoitavuudessa, hiilen talteenotossa ja toiveessa kasvattaa nieluja.
Energia- ja ilmastostrategia on teollisuuspoliittisen strategian ohella osa kokonaisuutta, jolla on tarkoitus kehittyä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi ilman, että kansalaisten kustannukset nousevat tai elinkeinoelämän kilpailukyky heikkenisi. Ministeri Sari Multala korosti torstaina strategian julkaisutilaisuudessa hallituksen tavoitetta mahdollisimman ennakoitavaan toimintaympäristöön, joka vähäpäästöisyyden ohella tukee investointeja. Hallitus näkee vakaata suuntaa tarjoavan energia- ja ilmastostrategian keskeisenä työkaluna kasvuinvestointien houkuttelussa.
Teollisuuspolitiikan ytimeksi strategiassa mainitaan puhtaan sähkön ja verkkojen kapasiteetin kasvu. Sen mukaan kilpailukykymme nojaa puhtaan sähkön voimakkaaseen lisäämiseen, siirtoverkon vahvistamiseen ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen investointien avulla.
- Meille on tärkeintä, että suunta säilyy vakaana ja siltä tämä nyt näyttää, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Yhdessä viime perjantaina julkaistun kasvupaketin kanssa strategia on positiivinen signaali investoinneille, mutta varsinkin verkkoinvestointien kasvattamiseksi tarvitaan myös konkreettisia toimia, että puhdasta siirtymää saadaan vietyä hallituksen toivomaan suuntaan.
Strategiassa nostettiin myös datakeskukset esiin mahdollisina sähköjärjestelmän tasapainottajina. Sen mukaan datakeskusten akustoja ja varavoimaa halutaan hyödyntää osana sähköjärjestelmää ja uusia datakeskuksia kannustetaan lisäämään tuotantokapasiteettia. Strategiassa painotetaan sähköistymisen merkitystä muiden sektoreiden päästöjen vähentämisessä, vetytaloutta tulevana kasvupotentiaalina ja puhdas energia nähdään mahdollistajana ja kilpailukykytekijänä.
Strategiaan sisältyy myös demonstraatiotuki uuden teknologian hankkeiden käynnistämiseen, ja määräaikainen investointihyvitys vauhdittamaan suurhankkeita. Puhtaan siirtymän investoinneille suunnattu yli 50 miljoonan euron verohyvityksellä pyritään käynnistämään sähköä hyödyntäviä suurempia teollisia hankkeita ja samalla rakentamaan puhtaan teollisuuden ekosysteemiä Suomeen.
- Tässä on nyt löydetty keskeisimmät tekijät, jotka ovat kehittyviä vahvuuksiamme, ja tukevat talouskasvua tulevina vuosina, toteaa Energiateollisuus ry:n tuotannosta vastaava johtaja Jari Kostama. – Tärkeää on myös se, että tukea tarjotaan investointien verohyvityksinä sen sijaan, että sotkettaisiin markkinoita tukemalla suoraan tuotantoa. Näin pitääkin tehdä, Kostama jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Jari KostamajohtajaEnergiantuotantoPuh:+358 50 301 1870jari.kostama@energia.fi
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
