Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on yllätyksetön, mutta antaa sen mitä pitääkin

Energia- ja ilmastostrategia on teollisuuspoliittisen strategian ohella osa kokonaisuutta, jolla on tarkoitus kehittyä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi ilman, että kansalaisten kustannukset nousevat tai elinkeinoelämän kilpailukyky heikkenisi. Ministeri Sari Multala korosti torstaina strategian julkaisutilaisuudessa hallituksen tavoitetta mahdollisimman ennakoitavaan toimintaympäristöön, joka vähäpäästöisyyden ohella tukee investointeja. Hallitus näkee vakaata suuntaa tarjoavan energia- ja ilmastostrategian keskeisenä työkaluna kasvuinvestointien houkuttelussa.

Teollisuuspolitiikan ytimeksi strategiassa mainitaan puhtaan sähkön ja verkkojen kapasiteetin kasvu. Sen mukaan kilpailukykymme nojaa puhtaan sähkön voimakkaaseen lisäämiseen, siirtoverkon vahvistamiseen ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen investointien avulla.

Meille on tärkeintä, että suunta säilyy vakaana ja siltä tämä nyt näyttää, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Yhdessä viime perjantaina julkaistun kasvupaketin kanssa strategia on positiivinen signaali investoinneille, mutta varsinkin verkkoinvestointien kasvattamiseksi tarvitaan myös konkreettisia toimia, että puhdasta siirtymää saadaan vietyä hallituksen toivomaan suuntaan.

Strategiassa nostettiin myös datakeskukset esiin mahdollisina sähköjärjestelmän tasapainottajina. Sen mukaan datakeskusten akustoja ja varavoimaa halutaan hyödyntää osana sähköjärjestelmää ja uusia datakeskuksia kannustetaan lisäämään tuotantokapasiteettia. Strategiassa painotetaan sähköistymisen merkitystä muiden sektoreiden päästöjen vähentämisessä, vetytaloutta tulevana kasvupotentiaalina ja puhdas energia nähdään mahdollistajana ja kilpailukykytekijänä.

Strategiaan sisältyy myös demonstraatiotuki uuden teknologian hankkeiden käynnistämiseen, ja määräaikainen investointihyvitys vauhdittamaan suurhankkeita. Puhtaan siirtymän investoinneille suunnattu yli 50 miljoonan euron verohyvityksellä pyritään käynnistämään sähköä hyödyntäviä suurempia teollisia hankkeita ja samalla rakentamaan puhtaan teollisuuden ekosysteemiä Suomeen.