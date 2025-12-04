SDP:n Eloranta: Koulupudokkaiden määrä laski, kiitos Marinin hallituksen

- Tulokset ovat merkittäviä: noin 1 800 nuorta on välttynyt syrjäytymiseltä, ja erityisesti ne nuoret, joilla on ollut korkea riski keskeyttää opintonsa, ovat hyötyneet uudistuksesta eniten. He ovat pysyneet koulussa pidempään, saaneet lisää tukea ja löytäneet uusia mahdollisuuksia jatkaa opintojaan, Eloranta sanoo.

Oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteena oli nostaa koulutus- ja osaamistasoa, ettei koulutus jäisi pelkän peruskoulun varaan, kaventaa oppimiseroja ja varmistaa, että yhä useampi nuori saa parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen. Juuri tässä uudistus on onnistunut. Yhä harvempi nuori putoaa koulutuspolun ulkopuolelle ja tämä on koko yhteiskunnan kannalta valtava edistysaskel.

- Oppivelvollisuusiän nostaminen osoittaa, että määrätietoisella koulutuspolitiikalla voidaan saada aikaan konkreettisia tuloksia ja rakentaa nuorille entistä vahvempi tulevaisuus. Suomi tarvitsee osaamista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja tämä uudistus on vie meitä juuri siihen suuntaan, Eloranta korostaa.