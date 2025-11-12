Saastamoisen säätiöltä 1,3 miljoonaa euroa Taideyliopiston Kuvataideakatemian kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin

Saastamoisen säätiö on myöntänyt Taideyliopiston Kuvataideakatemialle yli 1,3 miljoonaa euroa vuosille 2026–2029. Tämä täydentää säätiön aiemman, vuonna 2024 myönnetyn 1 miljoonan euron tuen kansainvälisiin residensseihin, muodostaen yhteensä 2,3 miljoonan euron myönnön strategiakaudelle.

Kumppanuusohjelma juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan. Vuodesta 2015 lähtien ohjelma on mahdollistanut laaja-alaisia yhteistyöhankkeita, kuten taiteilijaresidenssejä, valmistuneiden taiteilijoiden mentorointia ja taiteilijapedagogiikan tutkimusta.

”Kansainvälinen yhteistyö on elintärkeää taiteen uudistumiselle ja ammattitaidon kasvulle. Ohjelman kautta Saastamoisen säätiö haluaa laajentaa taiteilijoiden mahdollisuuksia työskennellä ja verkottua kansainvälisesti ja näin toimia osana globaalia nykytaiteen kenttää”, kertoo kumppanuusohjelmasta vastaava Marja Karttunen Saastamoisen säätiön hallituksesta.

Noin 1,3 miljoonan euron lisärahoitus kohdistuu muun muassa mentorointitoimintaan, taiteilijapedagogiikan tutkimukseen ja uuteen postdoc-tutkimukseen ”Aineellisuus osana taiteen ekologista siirtymää”. Materiaalitutkimuksen hanke vahvistaa Kuvataideakatemian asemaa taiteen materiaalitutkimuksen edelläkävijänä eri opetusalueilla ja nostaa materiaalituntemuksen kansainväliseen valokeilaan ilmastokriisin aikakaudella.

”Saastamoisen säätiö on Taideyliopiston Kuvataideakatemian visionäärinen ja strateginen kumppani. Säätiön rahoituksen avulla Kuvataideakatemia on voinut laajentaa alumnitaiteilijoiden ja tutkijoiden kansainvälisiä verkostoja, liikkuvuutta sekä yhteisiä hankkeita. Pitkällä aikavälillä kumppanuus vahvistaa suomalaisen kuvataiteen ja sen tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta”, kertoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Leevi Haapala.

Vastavalmistuneen taiteilijan tukeminen on avain kansainväliseen läpimurtoon

Kuvataideakatemian mentorointiohjelmassa kansainvälisesti menestyneet taiteilijat, kuraattorit ja taidealan toimijat tukevat vastavalmistuneita työelämään siirtymisessä. Mentorit antavat yksilöllistä tukea ja palautetta, vierailevat opiskelijoiden työhuoneilla ja käyvät heidän kanssaan syventäviä keskusteluja sekä avaavat ovia kansainväliselle taidekentälle. Mentorointiohjelmaan kuuluu ohjattuja tutustumismatkoja ja perehtymistä keskeisiin nykytaiteen esittämisen ja välittämisen toimijoihin. Ohjelma vahvistaa opiskelijoiden ammatillista itseluottamusta ja ymmärrystä taiteen kansainvälisestä toimintaympäristöstä.

Taiteilijapedagogiikan tutkimus tarkastelee ja kehittää tapoja, joilla taiteilijasukupolvet opettavat toisiaan, sekä vahvistaa pedagogiikan asemaa Taideyliopiston opetuksessa. Uudella rahoituksella tutkimusta on mahdollista laajentaa nyt myös taiteilijapedagogiikan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja taiteilijapedagogiikan kehittämiseen Kuvataideakatemiassa.

”Taiteilijapedagogiikan tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa opetuksen tutkimuksellisuutta ja luoda pysyviä rakenteita, jotka tukevat taiteilijoiden ja opettajien ammatillista kehitystä ja työelämätaitoja”, toteaa Haapala.

Uuteen materiaalitutkimuksen postdoc-hankkeeseen ”Aineellisuus osana taiteen ekologista siirtymää” (2026–2029) valitaan tutkija kansainvälisen haun kautta. Postdoc-tutkija tulee toimimaan keskeisenä linkkinä akatemian opetusalueiden välillä sekä tuomaan kansainvälistä näkökulmaa taiteen materiaalisiin käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena on syventää tutkimustietoa taiteen materiaalien historiasta ja ekologisista ulottuvuuksista, kehittää kestäviä ja kierrätettäviä materiaaliprosesseja sekä vahvistaa yhteistyötä kansainvälisten taideakatemioiden kanssa. Rekrytoitava postdoc-tutkija toimii linkkinä opetusalueiden välillä ja vahvistaa materiaalitutkimuksen asemaa oman tutkimuksensa ja kansainvälisten verkostojen kautta.

Laaja-alaista tukea taiteen kansainväliselle kehitykselle

Vuonna 2025 rahoitettaviin hankkeisiin kuuluvat edellisten lisäksi Saastamoinen Foundation Keynote in Arts -luentosarja, analogisen kuvan tutkimus, Vierailevat professorit -ohjelma sekä Media Art Histories -konferenssi. Syksyllä 2024 myönnetty noin miljoona euroa kohdistuu Kuvataideakatemian alumnien täysirahoitteisiin residenssistipendeihin vuosille 2026–2029, tarjoten valmistuneille taiteilijoille mahdollisuuden työskennellä kansainvälisesti arvostetuissa residenssikeskuksissa Amsterdamissa, New Yorkissa, Skotlannissa ja Torontossa.

”Pyrimme edistämään taiteilijuutta laaja-alaisesti tukemalla sekä tutkimusta ja opetusta että taiteilijoiden pääsyä kansainvälisiin verkostoihin ja mahdollisuuksiin. Haluamme luoda olosuhteet, joissa taiteilijat voivat kehittyä ja toimia vahvasti osana kansainvälistä taidekenttää”, toteaa Karttunen.