Leuto sää kurittaa alempaa maantieverkkoa
Leuto sää ja viimepäivien sateet aiheuttavat haasteita tienpidolle etenkin alemmalla maantietieverkolla. Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla, sekä Pohjanmaan rannikkoalueilla sorateille on alkanut muodostua tienkäyttäjiä vaivaavia reikäsarjoja ja pintakelirikkoa. Pintakelirikossa tien pinta liejuuntuu ja sen kantavuus heikkenee. Painorajoituksia on jouduttu asettamaan yhdelle soratieosuudelle Maalahdessa (Tie 17463 välillä Rönnholm - Övermalax, Maalahti. Tarkempi paikka: Välillä Rönnholm - Mattlar) (tilanne 4.12.2025).
Talvi- ja syysaikana kelirikon hoito on ongelmallista, sillä tienpinnat eivät pääse kuivumaan, mikäli lämpötila on jatkuvasti plussan puolella. Välittöminä tienhoitotoimenpiteinä liikennöinnin varmistamiseksi käytetään murskeen lisäämistä tien ongelmakohtiin ja kevyttä lanaamista.
Myös päällystetylle tieverkolle alkaa muodostua reikiä. Päällystevaurioita muodostuu etenkin jo valmiiksi huonokuntoisille osuuksille alemmalla tieverkolla. Akuutit paikkaustarpeet hoidetaan hoitourakoiden kautta ilmoitusten perusteella.
Sääennuste on lupaamassa viikonlopulle ja alkuviikolle sateita, joka toteutuessaan heikentää tilannetta entisestään.
Tienkäyttäjien täytyy noudattaa varovaisuutta märillä sorateillä liikkuessaan. Ilmoita liikennettä vaarantavista ongelmista suoraan Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7).
Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylä on ensisijainen palauteväylä tien kuntoon liittyvissä asioissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maanteiden hoidon projektipäälliköt, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta
Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020 600 asiakaspalvelu arkisin klo 9–15
Tienkäyttäjän linja 0200 2100
Ilmoitukset kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk).
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Från NTM-centraler till livskraftscentraler 1.1.20265.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Vid ingången av år 2026 inrättas tio regionala livskraftscentraler i Finland. Samtidigt läggs de nuvarande 15 NTM-centralerna ner. Livskraftscentralen i Södra Österbottens verksamhetsområden omfattar näringar och kompetens, landsbygd och miljö samt trafik. Till det riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverket överförs uppgifter från regionförvaltningsverken, Valvira samt från NTM-centralen tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller miljövård, vattenvård och naturskydd. NTM-centralens kollektivtrafikuppgifter hör i fortsättningen till Traficom.
ELY-keskuksista elinvoimakeskuksiin 1.1.20265.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2026 alusta Suomeen perustetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta. Samalla nykyiset 15 ELY-keskusta lakkautetaan. Etelä-Pohjanmaalle perustetaan elinvoimakeskus, jonka toimialat ovat elinkeinot ja osaaminen, maaseutu ja ympäristö sekä liikenne. Valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon siirtyvät tehtävät aluehallintovirastoista, Valvirasta sekä ympäristön-, vesien- ja luonnonsuojelun lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät ELY-keskuksista. ELY-keskuksen joukkoliikennetehtävät sijoittuvat jatkossa Traficomiin.
Färsk projektrapport underlättar nationellt enhetlig tillämpning av bygglagen (NTM-centralen i Södra Österbotten)4.12.2025 08:30:00 EET | Pressmeddelande
Ett pilotprojekt lett av NTM-centralen i Södra Österbotten och finansierat av Miljöministeriet stödde kommunala byggnadstillsynsmyndigheter i verkställandet av den nya bygglagen under 2025. Projektets slutrapport ”Rakentamislaki 2025: Avauksia rakennusvalvontaviranomaisille” presenterar resultaten och slutsatserna av samarbetet kring den nya bygglagen med kommunerna i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och lyfter fram teman som fortfarande har varit öppna.
Tuore hankeraportti edesauttaa rakennuslain valtakunnallisesti yhdenmukaista soveltamista (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)4.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vetämä, ympäristöministeriön rahoittama pilottihanke tuki kuntien rakennusvalvontoja uuden rakentamislain toimeenpanossa vuoden 2025 aikana. Hankkeen loppuraportti ”Rakentamislaki 2025: Avauksia rakennusvalvontaviranomaisille” esittelee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen kuntien kanssa tehdyn yhteistyön tuloksia ja johtopäätöksiä sekä nostaa esiin vielä avoimeksi jääneitä teemoja.
Rapport erbjuder verktyg för att beakta landskapsvärden i planläggningen2.12.2025 15:17:28 EET | Pressmeddelande
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och miljöministeriet informerar: Regionutvecklingen och produktionen av förnybar energi förändrar landskapen. Än så länge är det svårt att avgöra hurdana förändringar landskapen tål utan att förlora sina centrala värden. En färsk utredning har granskat hur landskapet beaktas i planläggningsprojekt. Rapporten erbjuder praktiska verktyg och checklistor som gör hanteringen av landskapsvärden mångsidigare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme