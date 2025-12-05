Lähes kolmesataa kokonaisturvallisuuden toimijaa osallistui alueellisen maanpuolustuksen erikoiskursseille henkisestä kriisinkestävyydestä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyössä Panssariprikaatin ja Porin prikaatin kanssa neljä alueellista maanpuolustuksen erikoiskurssia henkisen kriisinkestävyyden teemalla vuosina 2024–2025. Kursseille osallistui lähes 300 eri alojen asiantuntijaa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien alueelta.
Kaksipäiväiset erikoiskurssit kokosivat yhteen lähes 300 viranomaista ja muuta alueellista toimijaa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien alueelta vahvistamaan osaamistaan henkisen kriisinkestävyyden parissa. Kansallisesti yhteisen teeman takia kursseille osallistui myös ministeriöiden ja valtakunnallisten virastojen asiantuntijoita. Neljästä kurssista viimeinen pidettiin Kauhavalla 18.–19.11.2025.
Huomattava voimavara viiden maakunnan alueelle
Kurssien sisältönä olivat muun muassa koronapandemian vaikutukset henkiseen kriisinkestävyyteen, henkilöstön toimintakyvyn varmistaminen kuormittavassa tilanteessa, kansalaisviestintä ja informaatiovaikuttaminen sekä havainnot Ukrainasta henkisen kriisinkestävyyden näkökulmasta. Kurssisisällöt vahvistivat ymmärrystä siitä, että henkinen kriisinkestävyys on keskeinen osa kokonaismaanpuolustusta ja yhteiskunnan toimintakykyä, jota tulee tukea jatkuvasti.
”Näin suuren toimijajoukon voimin muodostettu yhteinen käsitys henkisen kriisinkestävyyden vahvistamisesta on huomattava voimavara viiden maakuntamme alueelle. Kursseilla luotiin pohjaa käytännön viranomaisyhteistyölle erilaisten kriisitilanteiden ja poikkeusolojen varalle”, kuvaa pelastusylitarkastaja Teemu Karhu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.
Kurssien aikaisissa keskusteluissa nousi esiin muun muassa viestintä luottamuksen rakentajana ja erityisesti toivosta, osaamisesta ja onnistumisista viestiminen. Myös kulttuurin merkityksestä, yhteistyön tärkeydestä sekä kansalaisjärjestöjen tekemästä työstä henkisen kriisinkestävyyden tukemiseksi jaettiin hyviä esimerkkejä. Vastaavaa koulutusta toivottiin järjestettävän laajemminkin valtakunnallisesti.
Erikoiskurssit ovat osa Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan ohjaamaa yleistä maanpuolustusopetusta, jonka tarkoituksena on yhteiskunnan eri alojen – viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen – yhteistoiminnan ja valmiuden lisääminen. Nyt järjestetyn neljän kurssin teemaksi valittiin henkinen kriisinkestävyys. Sen merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle on tunnistettu yhä vahvemmin, mikä näkyy myös alkuvuodesta päivitetyssä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.
Varautumisen tehtävät siirtyvät osaksi valtakunnallista Lupa- ja valvontavirastoa
Alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtäviä hoitaneiden aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Aluehallintovirastojen varautumista ja pelastustoimea koskevat tehtävät siirtyvät 1.1.2026 alkaen uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Virasto järjestää jatkossakin alueellisia maanpuolustuskursseja, jatkokursseja ja erikoiskursseja osana lakisääteisiä alueellisen varautumisen yhteistyön järjestämisen tehtäviään.
Lue lisää:
Länsi- ja Sisä-SUomen aluehallintoviraston julkaisu Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä (pdf)
Yhteydenotot:
Teemu Karhu
pelastusylitarkastaja
Marko Pukkinen
ylijohtaja
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi
Avainsanat
