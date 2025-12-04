Vihreät - De Gröna

Pitko: Ylen on tehtävä uusi päätös – Israelin osallistuminen Euroviisuihin on kestämätöntä

4.12.2025 20:59:06 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Euroopan yleisradiounioni EBU on päättänyt sallia Israelin osallistumisen Euroviisuihin. Vihreiden varapuheenjohtajan ja kansanedustaja Jenni Pitkon mukaan Suomen olisi pitänyt ilmoittaa, että se ei osallistu Euroviisuihin.

Esimerkiksi Espanjan, Hollannin ja Irlannin yleisradioyhtiöt ilmoittivat jäävänsä pois, koska Israel osallistuu Euroviisuihin.

“Israelin harjoittama sota ja kansanmurha Gazassa ovat äärimmäisen vakava asia. Edelliset Euroviisut osoittivat, että Israel pyrkii hyödyntämään myös Euroviisuja osana propagandaansa ja pesemään imagoaan. Tälle ei pidä antaa enää mahdollisuutta, eikä pelkät sääntömuutokset riitä”, Pitko linjaa.

“On täysin selkärangatonta teeskennellä, että mikään ei olisi muuttunut, ja jatkaa osallistumista kuin mitään ei tapahtuisi. Ylen on nyt tehtävä uusi, selkeä päätös ja liityttävä niiden maiden rintamaan, jotka vastustavat Israelin osallistumista näissä olosuhteissa”, Pitko päättää.

Avainsanat

euroviisutisraelpäätösosallistuminenpropaganda

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreiltä täystyrmäys kaivosveron heikennyksille: ”On hätkähdyttävää, kuinka halvalla valtaosa puolueista on valmis myymään kansallisomaisuuttamme”2.12.2025 14:44:26 EET | Tiedote

Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tyrmää kaivosveroon tehdyt heikennykset. Hyrkön mukaan nykyinen vesitetty esitys ei riitä takaamaan talouden sekä ympäristön kannalta järkevää kaivostoimintaa Suomessa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että hallituspuolueet eivät täysin luopuneet kaivosveron korotuksista lobbareiden painostuksen alla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye