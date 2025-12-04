Pitko: Ylen on tehtävä uusi päätös – Israelin osallistuminen Euroviisuihin on kestämätöntä

Esimerkiksi Espanjan, Hollannin ja Irlannin yleisradioyhtiöt ilmoittivat jäävänsä pois, koska Israel osallistuu Euroviisuihin.



“Israelin harjoittama sota ja kansanmurha Gazassa ovat äärimmäisen vakava asia. Edelliset Euroviisut osoittivat, että Israel pyrkii hyödyntämään myös Euroviisuja osana propagandaansa ja pesemään imagoaan. Tälle ei pidä antaa enää mahdollisuutta, eikä pelkät sääntömuutokset riitä”, Pitko linjaa.



“On täysin selkärangatonta teeskennellä, että mikään ei olisi muuttunut, ja jatkaa osallistumista kuin mitään ei tapahtuisi. Ylen on nyt tehtävä uusi, selkeä päätös ja liityttävä niiden maiden rintamaan, jotka vastustavat Israelin osallistumista näissä olosuhteissa”, Pitko päättää.