RAKEVA-palkinto 2025 One Click LCA -yritykselle ja sen perustajalle, Panu Pasaselle.
Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on myöntänyt 8. joulukuuta RAKEVA-palkinnon 2025 One Click LCA -yritykselle ja sen perustajalle, Panu Pasaselle. Palkinto myönnettiin työstä kestävän kehityksen edistämisestä sekä innovatiivisten rakennus- ja valmistusteollisuuden ympäristövaikutuksia vähentävien ratkaisujen kehittämisestä.
RAKEVA-palkinto on perustettu vuonna 1986 ja se myönnetään joka kolmas vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Palkinto on tunnustus tästä työstä sekä professori Kain Tapperin muotoilema pronssinen pienoispatsas.
RAKEVA-palkinnon palkintolautakuntaan 2025 kuuluivat Rakennustietosäätiön hallituksen edustajana arkkitehti Julia Hertell ja edustajiston edustajina arkkitehti Petri Aarnio ja toimitusjohtaja Ilkka Salo.
One Click LCA on ollut keskeinen toimija kestävän kehityksen ohjelmistojen alalla. Yrityksen elinkaarilaskentaohjelmisto on laajasti käytössä yli 170 maassa ja tukee yli 80 sertifiointijärjestelmää. Ohjelmisto mahdollistaa rakennusmateriaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin koko elinkaaren ajan sekä tukee kiertotaloutta ja yhteistyötä projektin eri sidosryhmien välillä.
One Click LCA toi kestävän kehityksen rakennussuunnittelun ytimeen. Elinkaaren aikainen ympäristövaikutusten huomioiminen mullistaa rakennussuunnittelun. Tämä on avain kestävän rakentamisen tulevaisuuteen – se tekee ympäristövaikutusten hallinnasta suunnittelun peruslähtökohdan,
toteaa palkintolautakunnan jäsen Petri Aarnio.
Toimitusjohtaja Pasanen on johtanut yritystä sen perustamisesta lähtien ja hän on tiimeineen ollut mukana kehittämässä uusia ominaisuuksia, kuten AI-pohjaista automaatiota ja laajennettua tietokantaa. One Click LCA:n kehitys on ollut jatkuvaa ja innovatiivista, ja se on vakiinnuttanut asemansa yhtenä johtavista elinkaarilaskentaohjelmistoista.
Olemme erittäin otettuja tästä tunnustuksesta. Vuoden alusta, 15 vuoden työn jälkeen rakentamiseen tulevat sitovat päästörajat. Ilman asiakkaitamme ja kumppaneitamme muutos kohti vähähiilistä rakentamista ei olisi ollut mahdollista. Tämä tunnustus kuuluu myös kaikille niille, jotka ovat olleet mukana muuttamassa toimialaa vähähiilisempään suuntaan,
ilmaisee Panu Pasanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Panu PasanentoimitusjohtajaOne Click LCAPuh:044 2871 722panu.pasanen@oneclicklca.com
Petri Aarniopalkintolautakunnan jäsenRakennustietosäätiö RTS sr / EdustajistoPuh:040 7024884petri.aarnio@oulu.fi
Markku HedmanyliasiamiesRakennustietosäätiö RTSPuh:040 702 4884markku.hedman@rts.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Rakennustietosäätiö RTS sr on yleishyödyllinen ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja. Säätiö edistää kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia. Säätiö toteuttaa yhdessä verkostojensa kanssa tutkimus- ja kehityshankkeita, edistää alan innovatiivisia toimintamalleja ja kiihdyttää käytännön ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.
Rakennustietosäätiö RTS on osa RTS-konsernia, johon kuuluvat säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy ja ET InfoKeskuse AS.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennustietosäätiö RTS sr
Murros-hausta rahoitusta rakennusalan normien ravisteluun – BLINK-hanke kehittää ratkaisuja ylikulutuksen vähentämiseksi3.12.2025 10:29:38 EET | Tiedote
Nesslingin säätiö vauhdittaa luonnon järjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta rahoittamalla tutkimusta ja tutkimukseen pohjautuvaa toimintaa. Vuonna 2025 säätiö myönsi ylimääräisenä miljoona euroa Murros-haun kautta hankkeille, jotka tuottavat tietoa ja tutkimuspohjaisia ratkaisuja rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiseksi.
Rakennusten elinkaariominaisuudet: kestävyyttä ja kiertotaloutta käytäntöön21.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Tutkimusyhteistyön tuloksena laadittu julkaisu tarjoaa tietoa elinkaariominaisuuksien soveltamisesta käytäntöön. Rakennusten elinkaariominaisuudet – säilyvyys, joustavuus ja uudelleenkäytettävyys – muodostavat perustan kestävälle ja kiertotalouden periaatteita edistävälle rakentamiselle.
Rakennustietosäätiön kultaiset ansiomerkit 2025 – Kunnianosoitus poikkeuksellisesta panoksesta kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämiseen21.8.2025 16:37:26 EEST | Tiedote
Rakennustietosäätiö RTS sr jakaa vuosittain kultaisia ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat huomattavalla tavalla vaikuttaneet RTS-konsernin toimintaan. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975 lukien, ja niitä myönnetty nyt yhteensä 197 kappaletta.
Yhtenäinen toimintamalli rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön5.6.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on yksi keskeisimmistä tavoitteista kohti rakennusalan kestävyyttä. Uudelleenkäyttö on kuitenkin koettu talonrakennushankkeissa hankalaksi kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittämisen sekä todentamisen sekä suunnittelun näkökulmasta.
Kiinteistö- ja rakentamisalan kehityksen suunnat14.5.2025 08:09:37 EEST | Tiedote
Kiinteistö- ja rakentamisalan muutoksen tilannekuva tarjoaa toimijoille ajankohtaisen ja monipuolisen käsityksen kiinteistö- ja rakentamisalan murroksesta. Yhteisen tilannekuvan tavoitteena on tukea koko toimialaa ja sen yrityksiä innovoimaan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyödyntämään sen avaamia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme