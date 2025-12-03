RAKEVA-palkinto 2025 One Click LCA -yritykselle ja sen perustajalle, Panu Pasaselle.

RAKEVA-palkinto on perustettu vuonna 1986 ja se myönnetään joka kolmas vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Palkinto on tunnustus tästä työstä sekä professori Kain Tapperin muotoilema pronssinen pienoispatsas.

RAKEVA-palkinnon palkintolautakuntaan 2025 kuuluivat Rakennustietosäätiön hallituksen edustajana arkkitehti Julia Hertell ja edustajiston edustajina arkkitehti Petri Aarnio ja toimitusjohtaja Ilkka Salo.

One Click LCA on ollut keskeinen toimija kestävän kehityksen ohjelmistojen alalla. Yrityksen elinkaarilaskentaohjelmisto on laajasti käytössä yli 170 maassa ja tukee yli 80 sertifiointijärjestelmää. Ohjelmisto mahdollistaa rakennusmateriaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin koko elinkaaren ajan sekä tukee kiertotaloutta ja yhteistyötä projektin eri sidosryhmien välillä.

One Click LCA toi kestävän kehityksen rakennussuunnittelun ytimeen. Elinkaaren aikainen ympäristövaikutusten huomioiminen mullistaa rakennussuunnittelun. Tämä on avain kestävän rakentamisen tulevaisuuteen – se tekee ympäristövaikutusten hallinnasta suunnittelun peruslähtökohdan,

toteaa palkintolautakunnan jäsen Petri Aarnio.

Toimitusjohtaja Pasanen on johtanut yritystä sen perustamisesta lähtien ja hän on tiimeineen ollut mukana kehittämässä uusia ominaisuuksia, kuten AI-pohjaista automaatiota ja laajennettua tietokantaa. One Click LCA:n kehitys on ollut jatkuvaa ja innovatiivista, ja se on vakiinnuttanut asemansa yhtenä johtavista elinkaarilaskentaohjelmistoista.

Olemme erittäin otettuja tästä tunnustuksesta. Vuoden alusta, 15 vuoden työn jälkeen rakentamiseen tulevat sitovat päästörajat. Ilman asiakkaitamme ja kumppaneitamme muutos kohti vähähiilistä rakentamista ei olisi ollut mahdollista. Tämä tunnustus kuuluu myös kaikille niille, jotka ovat olleet mukana muuttamassa toimialaa vähähiilisempään suuntaan,

ilmaisee Panu Pasanen.