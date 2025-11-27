PerheyritysPULSSI: Perheyritysten investointiaikeet pitävät pintansa
Perheyritykset suhtautuvat vuoteen 2026 varovaisen toiveikkaasti. PerheyritysPULSSI -kyselyn mukaan perheyritysten investointiaikeet pysyttelevät myönteisinä: 24 prosenttia vastaajayrityksistä aikoo investoida vuonna 2026 enemmän kuin tänä vuonna. Talouden epävarmuus ja hallinnollisen taakan lisääntyminen jarruttelevat perheyritysten kasvua.
Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kysely tarkasteli perheyritysten suhdannenäkymiä, investointeja ja vientinäkymien kehitystä marraskuussa 2025. Perheyritysten investointien kehitys pysyttelee yhä kasvu-uralla, mutta luottamus Suomen talouteen on painunut alkuvuoden lukemista.
”Lähes joka neljäs perheyritys aikoo investoida ensi vuonna enemmän kuin kuluvana vuonna. Kun vertaa tilannetta vuoden takaiseen, näyttää siltä, että perheyrityksissä tullaan investoimaan vuonna 2026 enemmän kuin tänä vuonna Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan ole helppo: kysyntä ei ole vielä elpynyt odotusten mukaiseksi. Perheyrityksissä suunnataan kuitenkin toiveikkaasti tulevaan ja kehitetään aktiivisesti uutta - matalassakin suhdanteessa”, painottaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.
PULSSI-kyselyn mukaan perheyritykset kokevat sääntelyn lisääntymisen ja hallinnollisen hitauden esteeksi investointien toteutumiselle. PULSSI-kyselyn vastaajien mukaan hallinnon nopeus pitäisi nostaa Suomessa kilpailukykytekijäksi. Näin sanoo 77 prosenttia vastaajayrityksistä.
”Perheyritysten näkökulmasta hallinnollinen hitaus ja sääntelyn lisääntyminen ovat näkymättömiä kasvun jarruja. Ne ovat nousseet jopa merkittäviksi kasvun esteiksi. Yritykset tarvitsevat ketterän ja ennakoitavan toimintaympäristön, jotta investointeja ja uusia työpaikkoja voidaan synnyttää Suomeen. On aika tehdä suomalaisesta hallinnosta yrityksille kansainvälinen kilpailuetu, ei kasvun pidäke”, Vanhala-Harmanen vaatii.
Perheyritysten vientiodotukset vahvistuneet, globaali epävarmuus varjostaa
Perheyritysten liiton tyypillisen jäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää 40 henkilöä. Useita sukupolvia nähneistä perheyrityksistä moni on vientiyritys.
PULSSI-kyselyn mukaan perheyritysten vientiodotukset ovat vahvistuneet. Vientiyrityksistä kaksi kolmesta suhtautuu luottavaisesti viennin kasvuun myös ensi vuonna. Tullikiistat ja kansainvälinen epävarmuus näkyvät kuitenkin edelleen vientinäkymissä.
”Vientiä tekevät perheyritykset odottavat viennin piristymisen jatkuvan ensi vuonna. Kiihtyvää kansainvälistä kysyntää varten perheyritykset tekevät investointeja Suomeen, mikä tarkoittaa myös työvoiman kysynnän elpymistä”, kertoo Vanhala-Harmanen.
Perheyritys Pemamek tekee vientiä kaikille mantereille. Loimaalla pääkonttoriaan ja tuotantotilojaan pitävä perheyritys toimittaa vaativaa hitsausteknologiaa ja tuotantoautomaatiota yli 50 maahan maailmanlaajuisesti. Perheyrityksen tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin. Pemamek valittiin marraskuussa vuoden 2025 perheyritykseksi: yrityksen liikevaihto on kasvanut parin viime vuoden aikana 60 miljoonasta 153 miljoonaan.
Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen kertoo, että ensi vuoden vientinäkymät ovat valoisat. ”Investoinnit tuotekehitykseen nimenomaan osaamisen kasvattamisen kautta ovat olleet kilpailuetumme kansainvälisillä markkinoilla. Vientinäkymissämme on positiivinen vire”, Heikonen korostaa.
PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 112 perheyritysten edustaja 23.-30.11.2025 välisenä aikana.
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 500 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.
