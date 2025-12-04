Vihreät - De Gröna

Sofia Virralta vaatimus: Ylen hallituksen hätäkokous koolle – osallistumispäätös Euroviisuihin peruttava

5.12.2025 08:58:15 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote



Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Ylen hallitusta koolle hätäkokoukseen kumoamaan johtoryhmän tekemän päätöksen osallistua Euroviisuihin. 

– Ylen hallituksen on nyt kokoonnuttava hätäkokoukseen kumoamaan johtoryhmän päätös. Tilanne on jo täysin politisoitunut ja pakottaa jokaisen maan valitsemaan puolensa. Suomen on asetuttava historian oikealle puolelle vastustamaan kansanmurhasta syytetyn Israelin osallistumista, Virta vaatii. 

Israelin osallistumisen salliminen on johtanut siihen, että useat maat (Espanja, Hollanti, Irlanti ja Slovenia) ovat ilmoittaneet jäävänsä pois vastalauseena.

“Israelin harjoittama sota ja Gazan kansanmurha ovat äärimmäisen vakavia, eikä Euroviisuja tule käyttää propagandan välineenä. On täysin selkärangatonta teeskennellä, että mikään ei olisi muuttunut, ja siksi Ylen hallituksen on tehtävä uusi päätös ja liityttävä niiden maiden rintamaan, jotka vastustavat Israelin osallistumista, Virta linjaa. 

Avainsanat

yleeuroviisutisraelhätäkokouskulttuurigaza

Yhteyshenkilöt

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreiltä täystyrmäys kaivosveron heikennyksille: ”On hätkähdyttävää, kuinka halvalla valtaosa puolueista on valmis myymään kansallisomaisuuttamme”2.12.2025 14:44:26 EET | Tiedote

Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tyrmää kaivosveroon tehdyt heikennykset. Hyrkön mukaan nykyinen vesitetty esitys ei riitä takaamaan talouden sekä ympäristön kannalta järkevää kaivostoimintaa Suomessa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että hallituspuolueet eivät täysin luopuneet kaivosveron korotuksista lobbareiden painostuksen alla.

