Sofia Virralta vaatimus: Ylen hallituksen hätäkokous koolle – osallistumispäätös Euroviisuihin peruttava
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Ylen hallitusta koolle hätäkokoukseen kumoamaan johtoryhmän tekemän päätöksen osallistua Euroviisuihin.
– Ylen hallituksen on nyt kokoonnuttava hätäkokoukseen kumoamaan johtoryhmän päätös. Tilanne on jo täysin politisoitunut ja pakottaa jokaisen maan valitsemaan puolensa. Suomen on asetuttava historian oikealle puolelle vastustamaan kansanmurhasta syytetyn Israelin osallistumista, Virta vaatii.
Israelin osallistumisen salliminen on johtanut siihen, että useat maat (Espanja, Hollanti, Irlanti ja Slovenia) ovat ilmoittaneet jäävänsä pois vastalauseena.
“Israelin harjoittama sota ja Gazan kansanmurha ovat äärimmäisen vakavia, eikä Euroviisuja tule käyttää propagandan välineenä. On täysin selkärangatonta teeskennellä, että mikään ei olisi muuttunut, ja siksi Ylen hallituksen on tehtävä uusi päätös ja liityttävä niiden maiden rintamaan, jotka vastustavat Israelin osallistumista, Virta linjaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
