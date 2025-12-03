Veikkaus ja Liiga pitkään jatkosopimukseen

Veikkauksella on voimassa oleva sopimus Liigan kanssa kaudesta 2025-2026. Jatkosopimus on viisivuotinen ja alkaa kaudesta 2026-2027.

- Yhteistyö asiakkaitamme suuresti kiinnostavan Liigan kanssa on jatkunut jo usean vuosikymmenen ajan. Tämän yhteistyön jatkuminen myös suomalaisen rahapelijärjestelmän uudistuessa 2027 on meille todella tärkeä ja strategisesti merkittävä valinta. Olemme tästä uudesta sopimuksesta todella innoissamme, Veikkauksen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen iloitsee.

Sekä Liiga että suomalainen rahapelijärjestelmä ovat muuttumassa, joten tässä hetkessä entisestään syvenevä yhteistyö Liigan kanssa avaa Laaksosen mukaan isoja mahdollisuuksia.

- Jääkiekko on suomalaisille ja Veikkaukselle todella tärkeä laji, ja Liiga-yhteistyön jatkaminen merkittävä osa suomalaisen jääkiekon mittavaa yhteistyökokonaisuuttamme. Myös Liigan uudistuva sarjajärjestelmä ja siitä syntyneet tuoreet päätökset lisäävät entisestään sarjan kiinnostavuutta. Veikkaus haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta. Yhteistyössä rakennamme parempaa peliä.

Uuden aikakauden edessä

Liigan kannalta sopimus on tärkeä askel matkalla kohti tulevaisuutta: suomalaisen huippukiekkoilun kaksi ylintä sarjatasoa ovat uudistumassa, ja muutokset tulevat näkymään monella tavalla. Liiga on jo vuosien ajan ollut huomattavan tasainen sarja, ja jatkossa kilpailullisuus vain lisääntyy entisestään.

- Olemme todella tyytyväisiä, että Veikkaus jatkaa Liigan pääyhteistyökumppanina monivuotisella sopimuksella. Sekä Liiga että Veikkaus elävät muutoksen aikaa, ja yhdessä voimme tukea toistemme menestystä myös tulevaisuudessa, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen sanoo.

Hänen mukaansa kahden vahvan suomalaisen brändin yhteistyö tulee näkymään uudella sopimuskaudella vahvasti kaikissa Liigan otteluissa ja kanavissa.

- Olemme Liigassa uuden aikakauden edessä, ja pitkä yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa on erinomainen osoitus kasvavasta kiinnostuksesta Liigaa kohtaan. Suomen rahapelimarkkinan uudistuessa Liiga haluaa toimia yhdessä Veikkauksen kanssa esimerkkinä molempia osapuolia hyödyttävästä, monipuolisesta ja mieleenpainuvasta yhteistyöstä, Pulkkinen sanoo.

Mukana jo ensimmäisellä Pitkäveto-listalla

Liiga on Veikkaukselle merkittävin vedonlyönnin kohteena oleva sarja, johon Veikkaus tarjoaa ainutlaatuisia kohteita sekä kotimaisen jääkiekon tapahtumissa kiinni olevia sisältöjä. Liigan vedonlyöntikohteet laativat Veikkauksen omat kertoimenlaskijat.

Liigan otteluita löytyi jo Veikkauksen Pitkävedon historian ensimmäiseltä listalta. Marraskuussa 1993 asiakkaille oli tarjolla klassikkopelejä kuten HIFK-Jokerit, Ilves-Tappara ja Ässät-Lukko. Vedonlyönnin tavat ovat muuttuneet ja siirtyneet entistä enemmän digikanaviin, mutta Liiga kiinnostaa edelleen kaikissa Veikkauksen myyntikanavissa ja kattavasti koko Suomessa.

Jatkuvan yhteistyömme ansiosta voimme tarjota jatkossakin Veikkauksen asiakkaille mielenkiintoisia ja ainutlaatuisia kotimaisia vedonlyöntituotteita, palveluita ja sisältöjä eri kanavissamme. Tämän sopimuksen myötä olemme entistä valmiimpia suomalaisen rahapelaamisen uuteen aikaan, Reija Laaksonen päättää.