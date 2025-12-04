Linnan juhlat tavoitti kolme miljoonaa suomalaista
Suosikkiohjelma kokosi jälleen suomalaiset kotisohville.
Ylen Linnan juhlat -tv-lähetystä seurasi tänä vuonna Finnpanelin mukaan keskimäärin 2,2 miljoonaa ihmistä. Lähetys tavoitti 3 miljoonaa suomalaista. Kokonaisuudessaan Ylen itsenäisyyspäivän illan suorat tv-lähetykset tavoittivat 3,1 miljoonaa ihmistä. Kokonaistavoittavuuteen on Linnan juhlien lisäksi laskettu mukaan Linnan jatkot -ohjelma.
”Halu juhlia itsenäisyyttä yhdessä ison tapahtumalähetyksen äärellä on edelleen todella suurta. Linnan juhlissa kiteytyi jälleen tunteikkuus ja ylpeys suomalaisuudesta – käsi kädessä rennon juhlinnan kanssa. Koko illan upea musiikkikattaus huipentui Linnan jatkoilla, joista on tullut loppuvuoden ykkösbileet”, kertoo itsenäisyyspäivän lähetysten päätuottaja Ville Mättö.
Yleisö pääsi osallistumaan juhliin sekä pelaamalla Linnan juhlat -bingoa että chatissa. Yle-sovelluksessa ja Yle.fi-verkkosivulla pelatussa Linnan juhlat -bingossa merkkailtiin omaan bingoruudukkoon itsenäisyyspäivän juhlintaan liittyviä sanoja, fraaseja tai tilanteita, joita esiintyy Linnan juhlat -lähetyksen aikana. Bingossa vierailtiin 120 000 kertaa illan aikana.
Suomen- ja ruotsinkielisissä chateissa viestejä lähetettiin illan aikana lähes 16 000. Sivulatauksia Linnan juhlat -asiasanoitetuille artikkeleille kertyi 6.12. aikana 963 000.
Lapsille ja nuorille suunnatun Linnan juhlat Robloxissa -virtuaalitapahtuman Yle järjesti nyt neljättä kertaa. Roblox-pelialustalle mallinnetussa Presidentinlinnassa vierailtiin itsenäisyyspäivän aikana 116 000 kertaa.
Linnan juhlat -päälähetys kuvailutulkattiin suomeksi. Lisäksi lähetys tulkattiin suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle.
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla juhlistettiin tänä vuonna koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Vieraiksi oli kutsuttu erityisesti opetusalan ammattilaisia, kuten ansioituneita opettajia eri koulutusasteilta.
Vuonna 2024 Linnan juhlat -lähetyksen tavoittavuus oli 2,8 miljoonaa ja koko itsenäisyyspäivän illan suoran ohjelmiston 3 miljoonaa. Tänä vuonna ei lähetetty Kohti Linnan juhlia -ohjelmaa, joka oli mukana viime vuoden luvuissa.
Lähteet: TV-mittaritutkimus, Finnpanel Oy. Luvut edustavat Suomen yli 3-vuotiasta väestöä (tv-katsojaluvut). Ylen datapilvi (muut luvut).
Yhteyshenkilöt
Ville Mättöitsenäisyyspäivän lähetysten päätuottajaPuh:040 198 0796ville.matto@yle.fi
Jenna Antilaviestinnän asiantuntijaYlejenna.antila@yle.fi
