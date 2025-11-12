Jatke Oy

Vartiokylän uuden koulu-päiväkodin rakentaminen aloitettu – urakoitsijana Jatke

5.12.2025 10:44:40 EET | Jatke Oy | Tiedote

Jaa

Helsingin Vartiokylään saadaan vanhan sisäilmaongelmaisen koulun tilalle uusi koulu-päiväkotirakennus, johon sijoittuu Vartiokylän koulun 1.—.9.-luokat, päiväkodin tilat sekä vaikeimmin kehitysvammaisten opetustilat. Kohteen urakoitsijaksi on valittu Jatke Toimitilat Oy ja rakennustyöt ovat aloitettu viikolla 49.

Uusi kaksikerroksinen koulu nousee vehreälle pientaloalueelle Vartiokylässä. Havainnekuva Vartiokylän uudesta koulusta.
Uusi kaksikerroksinen koulu nousee vehreälle pientaloalueelle Vartiokylässä. Havainnekuva Vartiokylän uudesta koulusta. Arkkitehtitoimisto JKMM

Jatke Toimitilat Oy toteuttaa projektinjohtourakkana Helsingin kaupungille uuden koulupäiväkoti-rakennuksen. Koulu-päiväkodin rakentaminen on aloitettu ja se valmistuu aikataulun mukaan 30.11.2027. Vanha koulurakennus on jo aiemmin purettu sisäilmaongelmien vuoksi, ja oppilaat ovat tällä hetkellä väistötiloissa.

Uuteen koulu-päiväkotiin tulee sijoittumaan noin 700 Vartiokylän koulun oppilasta, 210 varhaiskasvatuksen lasta ja 12 erityisryhmän oppilasta. Lapsimäärässä on varauduttu alueen kehitykseen ja väestönkasvuun tulevina vuosina. Se rakennetaan samalle tontille Kiviportintiellä, jossa vanha purkukuntoinen koulu sijaitsi.

Jatke Toimitilat Oy on ansioitunut koulujen ja päiväkotien rakentaja. Jatkeen rakentamana ovat valmistuneet viime vuosina muun muassa Maatullin koulu, Pasilan koulu ja Viherkallion päiväkoti.

”Tämä hanke on tärkeä Jatke Toimitiloille ottaen huomioon edelleen vaikean markkinatilanteen. Hankkeella on merkittäviä työllistämisvaikutuksia sekä Jatke Toimitiloille että koko rakennusalalle. Työmaata meillä lähtee viemään eteenpäin erittäin motivoitunut ja ammattitaitoinen organisaatio, ja tämä projekti on jatkumoa meidän aiempiin koulurakennushankkeisiimme”, sanoo Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Esa Rautanen.

Vartiokylän koulun suunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto JKMM. Suunnittelussa on otettu huomioon, että rakennus sijoittuu vehreälle pientaloalueelle. Arkkitehtuurissa on kunnioitettu ympäröivää luontoa, jättäen esimerkiksi osan rinnetontista rakentamisen ulkopuolelle ja itse rakennuksen melko matalaksi.

Koulu-päiväkoti tulee olemaan kokonaispinta-alaltaan 11 556 bruttoneliötä. Ympäristövastuullisuus on tiivis osa hanketta Helsingin kaupungin sitoumuksien myötä. Helsingin kaupunki on mukana Green Deal -sopimuksessa, jossa tavoitellaan päästöttömiä työmaita vuoteen 2030 mennessä.

Avainsanat

jatketoimitilarakentaminenkoulurakentaminenkoulutusvarhaiskasvatusrakentaminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Uusi kaksikerroksinen koulu nousee vehreälle pientaloalueelle Vartiokylässä. Havainnekuva Vartiokylän uudesta koulusta.
Uusi kaksikerroksinen koulu nousee vehreälle pientaloalueelle Vartiokylässä. Havainnekuva Vartiokylän uudesta koulusta.
Arkkitehtitoimisto JKMM
Lataa

Jatke-konserni

Radiokatu 3
00240 Helsinki

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy

Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Jatkeen maine on Suomen suurimpien rakennusalan yritysten parhaimpia. Suurten talonrakentajien joukossa Jatkeen maine on alan paras. Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen listalla Jatke on kivunnut sijalle kaksi. Myös rakennusalan kokonaismaine on lähtenyt nousuun, ilmenee Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksesta. Huhti–toukokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 5 469 suomalaista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye