Kyösti Kakkonen - Suomesta käsin miljoonainvestointi Pohjois-Euroopan ja Baltian turvallisuuteen

Rumble Tools Oy käynnistää noin 30 miljoonan euron investointiohjelman Pohjois-Eurooppaan ja Baltiaan. Investoinnin mahdollistavat Kyösti ja Kari Kakkosen sijoitusyhtiö sekä joukko muita yksityisiä ja institutionaalisia sijoittajia, joilla on vahva sitoutuminen ja luottamus hankkeen yhteiskunnalliseen turvallisuusvaikutukseen sekä liiketoiminnallisesti merkittävän talous-sektorin rakentumiseen. Investoinnin tavoitteena on rakentaa kattava *low altitude economy -infrastruktuuri, joka mahdollistaa matalalla lentävien autonomisten kopterien tehokkaan käytön eri toimialoilla. Infrastruktuuri on avoin kaikille halukkaille toimijoille ja se palvelee muun muassa rajavalvontaa, kriittisen infrastruktuurin suojaamista, olemassa olevan infran elinkaaren valvontaa sekä muita liiketoiminnallisia ratkaisuja, kuten ruoan ja tavaroiden kuljetuksia.

”Suomi tarvitsee tulevaisuuteen tähtääviä investointeja. Rumble Toolsin hanke on hieno osoitus yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä, jossa rakennetaan tulevaisuutta koko Suomelle. On vielä erityisen hienoa, että juuri Turku toimii investointihankkeen pilottialueena, jossa rakentaminen aloitetaan." kommentoi pääministeri Petteri Orpo.

Suomessa on jo pitkään ollut kattava infrastruktuuriverkosto: tie- ja rautatieverkot, sähkö- ja kaasuverkot, lämpöverkot, valokuitu, langaton televerkko sekä lentokenttäinfra, jotka mahdollistavat liikkumisen, viestinnän ja energian jakelun koko maassa. Matalan lentokorkeuden infra – eli autonomisten droonien ja järjestelmien mahdollistama ilmatilan käyttö 0–150 metrin korkeudessa – on tutkimusten mukaan yksi tulevaisuuden merkittävimmistä infrastruktuurikerroksista. Se täydentää olemassa olevia verkkoja ja mahdollistaa uudenlaiset palvelut, turvallisuusratkaisut ja liiketoimintamallit koko yhteiskunnan käyttöön.

Rumble Toolsin strategiana on ollut rakentaa ratkaisu, joka soveltuu Puolustusvoimille, rajavalvontaan, viranomaisille ja pelastuslaitoksille tilannekuvan muodostamiseen koko maan laajuisesti. Samalla järjestelmä luo pidäkevaikutuksen myös hybridivaikuttamista vastaan. Yhtiön kehittämä teknologia on kaksoiskäyttöteknologiaa, jota voivat hyödyntää niin valtiolliset toimijat, kunnat ja kaupungit kuin yrityksetkin yhdessä. Tämä mahdollistaa laajan kattavuuden ja tekee investoinnista poikkeuksellisen merkittävän koko yhteiskunnan kannalta.

Matalan lentokorkeuden infran rakentaminen aloitetaan ensin Suomessa, ja tavoitteena on, että koko maan kattava infrastruktuuri on valmis vuoden 2026 loppuun mennessä. Turku toimii pilottialueena, jossa rakentaminen käynnistyy ensimmäisenä ja jonka arvioidaan valmistuvan jo vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana. Turun kaupungin, Business Turun ja Turun ammattikorkeakoulun välisen 27.11.2025 allekirjoitetun aiesopimuksen myötä Turku lähtee rakentamaan Euroopan kehittyneintä low altitude economy -infrastruktuuria sekä kokoamaan ympärilleen johtavan yritysverkoston, joka kehittää palveluita ja ratkaisuja matalan lentokorkeuden ilmatilan hyödyntämiseen. Turussa testataan ja kehitetään uusia teknologioita sekä liiketoimintamalleja yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin kanssa. Rumble Tools on käynyt myös alustavia keskusteluita droneja valmistavan tehtaan perustamisesta Turkuun.

Käytännön esimerkkinä Imatran kaupunki on hyödyntänyt droonifleettiä jo tammikuusta 2025 lähtien. Imatran turvallisuuspäällikkö Samuel Venäläinen kertoo:

”Imatran kaupunki on ollut erittäin tyytyväinen niin tarjotun teknologian laatuun, kuin koko palvelukonseptiin. Vaikka palvelu hankittiin pääasiassa turvallisuus näkökulmalla, niin laitteiston taipuminen myös muihin kaupungin tarpeisiin on ollut iloinen yllätys.”

Hankkeen suurin sijoittaja Kyösti Kakkonen painottaa laajaa yhteiskunnallista merkitystä ja pitkäjänteistä sitoutumistaan:

”Olen ollut mukana rakentamassa tätä konseptia jo vuosia ja sijoittanut siihen useita miljoonia euroja. Nyt otamme ratkaisevan askeleen, jolla Suomi ja koko Pohjois-Eurooppa voivat nostaa turvallisuutensa uudelle tasolle. Tämä investointi ei ole vain liiketoimintaa, vaan myös vastuullinen panostus yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja pidäkevaikutuksen vahvistamiseen.”

Rumble Tools Oy:n strategiajohtaja Jani Pihl nostaa esiin teknologian mahdollistaman yhteistyön ja uuden liiketoimintaympäristön:

Jani Pihl, strategiajohtaja, Rumble Tools Oy:

"Valtakunnallinen resilienssi, puolustuksellinen pidäkevaikutus ja turvallisuus syntyy yhteistyöllä – viranomaisten, Puolustusvoimien, kuntien ja yritysten kesken. Mitä enemmän varustamme kalustoa ja kyvykkyyttä tilannekuvan luomiseksi, sitä laajempi kattavuus ja nopeammat vasteajat. Teknologian kehitysnopeus haastaa perinteiset hankintamallit, joten osittainen yhteiskäyttö ja skaalautuvuus ovat ratkaisevia.

"Tuotantomme on ollut alusta alkaen Imatralla. Olemme kohdanneet toimintamme aikana runsaan määrän erityyppistä häirintää sillä naapurimaan raja on vain noin parin kilometrin etäisyydellä testilentopaikastamme. Alkuun meitä hieman harmitti, koska häirintä hankaloitti ajoittain testilentojamme ja meidän piti aina kehitellä uusia ratkaisuita häirinnän sietämiseksi. Jossain vaiheessa toki hoksasimme, että häirinnän alainen testilentopaikka, joka sijaitsee hyvinkin sääilmiöiltään vaihtuvissa ympäristöissä saattaa olla meille myös mahdollisuus ja mahdollisuudeksi sen olemme kääntäneet. Jotta pystyimme operoimaan myös häirinnän alaisella testialueellamme meidän tuli kehittää koptereihimme eri tyyppisiä suunnistusmenetelmiä kuten inertianavigointi avusteinen georeferöinti, jossa kopteri kykenee suunnistamaan konenäkö/tekoälypohjaisesti sekä ratkaisuita signaaliliikenteeseemme tai signaalittomana operointiin. Joskus alkuun harmittavat asiat voivat olla myös mahdollisuuksia vaikka ne eivät aluksi siltä tunnukaan kun lennetään jäätävässä räntäsateessa pimeällä häirinnän alaisena toteaa Jani Pihl naurahtaen."

Toimitusjohtaja Arto Koivuharju korostaa kehityksen vauhtia ja yhteistyön voimaa:

”Olemme rakentamassa infraa, joka ei jää vain suunnitelmaksi, vaan etenee nopeasti käytäntöön. Yhteistyö kuntien, yritysten ja viranomaisten kanssa on avainasemassa, jotta voimme tarjota turvallisen ja tehokkaan ilmatilan koko yhteiskunnan käyttöön.”

Business Turku Oy:n toimitusjohtaja Minna Arve näkee Turun roolin kansainvälisenä suunnannäyttäjänä:

”Turku haluaa olla Euroopan edelläkävijä matalan ilmatilan teknologioissa. Meillä on osaamista, yritysverkosto ja rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tämä hanke tuo alueelle investointeja, työpaikkoja ja vahvistaa Turun asemaa innovaatioiden keskuksena.”

Turun kaupungin elinkeinojohtaja Vesa Palander painottaa kaupungin kehitysalustan merkitystä:

”Turku tarjoaa ainutlaatuisen testialustan, jossa yritykset, tutkimuslaitokset ja kaupunki voivat yhdessä kehittää ja kokeilla tulevaisuuden ratkaisuja. Tämä ekosysteemi tukee sekä paikallista että kansallista kasvua.”

Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola kommentoi, että "Rumble Toolsin low altitude economy -infrastruktuuri on erinomainen esimerkki siitä, miten uuden sukupolven teknologia ja laaja yhteistyö voivat synnyttää kasvua ja kilpailukykyä koko Suomelle. Meneillään on merkittävä ja yhteiskunnallisesti tärkeä muutos, jossa perinteisetkin rahoittajat lisäävät panostuksiaan puolustusteknologiayrityksiin. On hienoa olla mukana mahdollistamassa tämän mittaluokan kehityshanketta."

Turun ammattikorkeakoulu, Vesa Taatila, rehtori

”Matalan lentokorkeuden infrastruktuuri haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla paitsi teknologiaa, myös osaamisen ja yhteiskunnan kehittämistä. Turun ammattikorkeakoululle tämä on mahdollisuus rakentaa uudenlaista oppimisympäristöä, jossa opiskelijat ja asiantuntijat pääsevät ratkomaan aidosti yhteiskunnallisia haasteita yhdessä yritysten ja viranomaisten kanssa. Näen, että tällaiset hankkeet eivät ainoastaan tue alueellista kilpailukykyä, vaan myös synnyttävät uutta osaamista ja innovaatioita, joilla on kansainvälistä merkitystä. Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana rakentamassa tulevaisuuden ilmatilaa ja sen mahdollisuuksia.”

*Low Altitude Economy

Low Altitude Economy (LAE) tarkoittaa taloudellista ja teknologista ekosysteemiä, joka liittyy matalan ilmatilan (0–150 metriä) hyödyntämiseen autonomisilla ilma-aluksilla, drooneilla ja niihin liittyvillä palveluilla. Se luo uuden infrastruktuurikerroksen kaupunkien ja alueiden ylle,ikäänkuin “ilmatilan moottoritien”, ja mahdollistaa:

Logistiikka – tavaroiden ja ruoan kuljetukset, pikatoimitukset

Turvallisuus ja valvonta – rajavalvonta, kriittisen infrastruktuurin suojaaminen, tilannekuvan muodostaminen

Infran hallinta – rakennusten, siltojen, energiajärjestelmien elinkaaren seuranta

Palvelut ja innovaatiot – esimerkiksi terveydenhuollon kuljetukset, ympäristön seuranta, älykkäät kaupunkiratkaisut

Tutkimusten mukaan LAE on yksi tulevaisuuden merkittävimmistä infrastruktuurikerroksista, koska se täydentää nykyisiä verkkoja (tie-, rautatie-, sähkö-, kaasu-, lämpö-, tele- ja lentokenttäinfra) ja tuo uuden ulottuvuuden liikkumiseen, turvallisuuteen ja datatalouteen.