STT:n toiminta jatkuu – uutis- ja kuvatoimisto aloittaa muutosneuvottelut

Talouden vakauttamiseksi STT aloittaa muutosneuvottelut, joista alustavan arvion mukaan voisi seurata henkilöstövähennyksiä enintään 25 henkilötyövuotta. Vähennystarpeesta valtaosa kohdistuu toimitukseen. Muutosneuvotteluiden piirissä on tässä vaiheessa kaikkiaan 88 henkilöä. Osa STT:n toiminnoista on rajattu neuvotteluiden ulkopuolelle.

Samalla jatketaan STT:n uusien palveluiden ja tekoälyn käyttöönoton suunnittelua sekä muuta teknologista kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Myös keskustelu valtion mahdollisuudesta osallistua tulevaisuuden varmistamiseen teknologisessa murrosvaiheessa jatkuu.

STT:n pääomistajan Sanoma Media Finlandin (SMF) uutismediat Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi ilmoittivat syyskuussa vähentävänsä merkittävästi tai luopuvansa STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käytöstä. SMF on ollut STT:n suurin asiakas.

STT:n hallitus ja johto ovat syksyn aikana työskennelleet kansallisen uutistoimiston pelastamiseksi.

”Olemme tulevan toiminnan suunnittelussa varmistaneet, että STT tarjoaa edelleen luotettavaa uutis- ja kuvapalvelua kaikista merkittävimmistä ja kiinnostavimmista aiheista ympäri vuorokauden”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.