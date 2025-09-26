STT:n toiminta jatkuu – uutis- ja kuvatoimisto aloittaa muutosneuvottelut
Suomen Tietotoimiston hallitus on päättänyt jatkaa STT:n toimintaa uutis- ja kuvatoimistona.
Talouden vakauttamiseksi STT aloittaa muutosneuvottelut, joista alustavan arvion mukaan voisi seurata henkilöstövähennyksiä enintään 25 henkilötyövuotta. Vähennystarpeesta valtaosa kohdistuu toimitukseen. Muutosneuvotteluiden piirissä on tässä vaiheessa kaikkiaan 88 henkilöä. Osa STT:n toiminnoista on rajattu neuvotteluiden ulkopuolelle.
Samalla jatketaan STT:n uusien palveluiden ja tekoälyn käyttöönoton suunnittelua sekä muuta teknologista kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Myös keskustelu valtion mahdollisuudesta osallistua tulevaisuuden varmistamiseen teknologisessa murrosvaiheessa jatkuu.
STT:n pääomistajan Sanoma Media Finlandin (SMF) uutismediat Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi ilmoittivat syyskuussa vähentävänsä merkittävästi tai luopuvansa STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käytöstä. SMF on ollut STT:n suurin asiakas.
STT:n hallitus ja johto ovat syksyn aikana työskennelleet kansallisen uutistoimiston pelastamiseksi.
”Olemme tulevan toiminnan suunnittelussa varmistaneet, että STT tarjoaa edelleen luotettavaa uutis- ja kuvapalvelua kaikista merkittävimmistä ja kiinnostavimmista aiheista ympäri vuorokauden”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.
Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen +358 50 4693060
Vastaava päätoimittaja Minna Holopainen +358 9 69581347
STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta +358 40 5501551
STT
STT on valtakunnallinen uutistoimisto. Välitämme uutisia ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.
STT:n asiakkaita ovat kaikki suomalaiset. Aineistomme tavoittaa tekstin tai kuvan muodossa kaikki merkittävimmät suomalaismediat. Kuka tahansa on sitä kautta uutispalvelujemme asiakas, lukija tai katsoja tai kuuntelija.
