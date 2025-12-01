Solidium tukee ICEYEn kasvua osallistumalla rahoituskierrokseen

Solidium tukee ICEYEn kasvua osallistumalla tänään julkistettuun suomalaisen SAR-satelliittikuvantamisyhtiön Series E -rahoituskierrokseen: ICEYE and General Catalyst partner to redefine space-based intelligence in Europe.

Solidiumin kokonaissijoitus on 19 miljoonaa euroa. Lisäksi Solidium muuntaa 55 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainansa ICEYE:n osakkeiksi. Lisäsijoituksen ja vaihtovelkakirjan muuntamisen jälkeen Solidium omistaa 5% yhtiön osakkeista.

”ICEYE toimii erittäin attraktiivisella ja kriittisellä markkinalla, jolla on huomattavaa kasvupotentiaalia. Yhtiö sopii täydellisesti Solidiumin kasvusijoitusmandaatin piiriin, ja olemme innoissamme voidessamme jatkaa ICEYEn kasvun ja arvonluontitavoitteiden tukemista osallistumalla rahoituskierrokseen”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg.

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Solidium

+358 50 339 8801

Solidium on Suomen valtion omistama osakeyhtiö, joka luo pitkäaikaista taloudellista arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa, kansallisesti merkittävissä pörssiyhtiöissä ja pääomasijoituksiin suomalaisissa, listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa, mitä teemme. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,1 miljardia euroa. www.solidium.fi.